Down Futsal Milli Takımı dünya üçüncüsü oldu

Down Futsal Dünya Şampiyonası'nda Türkiye üçüncü oldu.

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  • 10.04.2022 23:53
  • Güncelleme: 11.04.2022 00:32
Down Futsal Milli Takımı dünya üçüncüsü oldu
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Down Futsal Dünya Şampiyonası’nda Türkiye üçüncü oldu.

TFF’nin ’Türkiye Futbol Oynuyor’ projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Peru’nun Lima şehrinde düzenlenen Down Futsal Dünya Şampiyonası’nda üçüncülük maçında Portekiz’i 5-1 yendi. 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları’nda 6-0 yendiği rakibini yine farklı mağlup eden milliler, ilk kez katıldığı Dünya Şampiyonası’nda üçüncü olmayı başardı.

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Müsabakayı TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, T.C. Lima Büyükelçisi Ali Rıza Özcoşkun, Büyükelçi Ahmet Ergin ile çok sayıda Türk seyirci tribünden izleyerek ay-yıldızlı ekibe destekte bulundu.

İHA

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