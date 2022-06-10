Düğün sahiplerinden taahhütname alınması uygulamasına devam edilecek

İçişleri Bakanlığı düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi etkinliklerde kullanılan silahların susması için 'Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceği Karartma' uyarısında bulundu.

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  • 10.06.2022 11:01
  • Güncelleme: 10.06.2022 11:40
Düğün sahiplerinden taahhütname alınması uygulamasına devam edilecek
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İçişleri Bakanlığı tarafından, tarafından düğün, nişan, asker uğurlaması gibi etkinlikler için 81 il valiliğine yeni bir genelge gönderildi. Genelgeye göre, valiliklerden yaz aylarında artan düğün, nişan, asker uğurlaması etkinlikleri dolayısıyla ateşli silahla havaya ateş açılması olaylarına karşı dikkatli olunması ve tedbirlerin gözden geçirilmesi istendi.

Genelgede, bayram, düğün, asker uğurlama, spor müsabakası gibi kutlama ve etkinlikler sırasında ateşli silahla havaya ateş açılması, istenmeyen üzücü olaylara sebebiyet verdiği ifade edildi. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulmaması” başlıklı 170’inci maddesinde yer alan “Kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda; silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca gerekli adli ve cezai işlemlerin yapılması, açık alanlarda yapılacak etkinliklerde farkındalık oluşturulmasına ilişkin genel emir yayımlanması ve organizasyon sahiplerinden taahhütname alınması hususlarında valiliklerin talimatlandırıldığı hatırlatıldı.

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Alınan önlemler sayesinde son 3 yılda olay sayısı yüzde 79 azaldı

Bakanlık genelgede, önceki yıllarda alınan tedbirlerin sonuçlarını da paylaştı. Buna göre, 2019 ve 2021 yılı verileri incelendiğinde; 2019 yılında bin 888 olay meydana gelirken, 2021 yılında olay sayısı yüzde 78,76 azalışla 401’e düştü ve 185 olan yaralı sayısının yüzde 32 azalışla 125, 16 olan ölü sayısının yüzde 50 azalarak 8’e düştü.

Vatandaşlar, “Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceği Karartma” afişleriyle bilgilendirilecek

Düğün, nişan, asker uğurlama, spor müsabakaları galibiyet kutlamaları gibi etkinliklerin yaz aylarında artacağı göz önünde bulundurularak “Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceği Karartma” sloganlı afişlerle vatandaşlar bilgilendirilecek. Bu afişler, sosyal medya platformları başta olmak üzere yerel/ulusal basın/yayın organlarında yayımlanacak, il ve ilçelerde bulunan billboardlara asılacak, kamu kurum ve kuruluşlarının resmi internet sitelerinde kullanılacak.

Düğün sahiplerinden taahhütname alınması uygulamasına devam edilecek

Genelgeye göre, valiliklerce söz konusu etkinliklere yönelik önleyici tedbirler gözden geçirilecek, denetimler artırılacak ve mahallin şartlarına göre ilave tedbirler alınabilecek. Etkinlik alanlarında havaya silahla ateş edilmesi dahil her türlü olumsuzluğun önüne geçilmesi amacıyla etkinlik/organizasyon sahiplerinden taahhütname alınması uygulamasına devam edilecek.

Valiler ve kaymakamlar koordinesinde kutlamalarda silah kullanılmamasına yönelik yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, yerel medya gibi kurumların dahil edileceği toplumsal farkındalığı artırıcı kampanyalar düzenlenecek.

Vali ya da kaymakam başkanlığında düzenlenen muhtar ve halk toplantılarında konu gündeme alınarak toplumsal farkındalık artırılacak. Kolluk birimlerince söz konusu etkinlik/organizasyonlarda sivil personel görevlendirilecek. Etkinliklerde kamu personelinin havaya ateş açtığının tespit edildiği durumlarda, ilgili personel hakkında gerekli adli/idari işlemlere başlatılacak.

İHA

SHA Editör
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