Edirne'de 2 Bulgar iş insanını kaçırma girişimi güvenlik kamerasında: Polis olarak tanıtıp kelepçelemeye çalıştılar

Edirne Kapıkule'de Bulgaristanlı 2 iş insanını kaçırma girişiminde bulunan 2 şüpheli kendilerini polis olarak tanıtıp, Bulgar vatandaşını kelepçelemek isteyince çıkan arbede sonucu çevredeki vatandaşların da yardımıyla arabayla kaçıp köye saklandılar, köy halkı tedirgin olurken Jandarma ise köyü ablukaya alarak her yerde arama çalışmalarını sürdürüyor.

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  • 10.06.2022 01:07
  • Güncelleme: 10.06.2022 02:17
Edirne'de 2 Bulgar iş insanını kaçırma girişimi güvenlik kamerasında: Polis olarak tanıtıp kelepçelemeye çalıştılar
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Edirne Kapıkule’de Bulgaristanlı 2 iş insanını kaçırma girişiminde bulunan 2 şüpheli kendilerini polis olarak tanıtıp, Bulgar vatandaşını kelepçelemek isteyince çıkan arbede sonucu çevredeki vatandaşların da yardımıyla arabayla kaçıp köye saklandılar, köy halkı tedirgin olurken Jandarma ise köyü ablukaya alarak her yerde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’na yakın bir dinlenme tesisinde meydana geldi.

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İddiaya göre, Bulgar iş insanını takibe alarak İstanbul’dan Edirne’ye gelen 2 şüpheli Kapıkule güzergahında bulunan bir tesiste kendilerine polis süsü vererek kelepçe takma suretiyle alışveriş için yurda gelen Bulgar iş insanı P.N. ve D.Z’yi zorla kaçırmaya çalıştılar. İş insanlarını kaçırma girişimi ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Bu sırada 2 şüpheliye direnen Bulgarlar otomobile binmek için direndi. Çıkan arbedeye tesiste bulunan vatandaşların da müdahil olmasıyla birlikte linç edileceğini anlayan 2 şüpheli otomobille binerek kaçtı.

“Otomobil köyde terkedildi”

İhbar üzerine otomobilli takibe alan polis ve jandarma ekipleri Edirne’nin Süloğlu ilçesine bağlı Geçkinli Köyünde otomobilli terk etmiş durumda buldu. Jandarma ekipleri kaçan şahısların yakalanması için Süloğlu ilçesinde köyde ve Yunanistan sınırında geniş çaplı arama tarama faaliyetleri başlattı. Köy halkı ise şüphelilerin evlerine gizlenme ihtimalinin olabileceği korkusuyla tedirgin oluyor.

“Köy halkı tedirgin”

Köylerinde çok sayıda jandarma aracının devriye attığını görünce tedirgin olduğunu ifade eden Fikret İnan, “Burada 8-10 civarında jandarma aracının dolaştığını gördük. Olaya vakıf olmadığımız için durumdan şüphelenip soruşturduk. Daha sonra olayın Kapıkule’de başlayıp bizim köyde devam ettiğini öğrendik. Şüpheliler köyde olabilir bunun için bütün köy halkı olarak tedirginiz. Şu anda köy içinde ve çevrede jandarma ekipleri arama çalışmaları yapıyor. Drone ile de aramalar sürüyor. Şu anda herkes karamsar çünkü köye 2 kişinin geldiğini görenler de olmuş, bu yüzden tedirgin durumdayız” dedi.

“Evimin önünden geçerken gördüm”

Köy sakinlerinden Sezai Çal da yabancı kişileri köyde gördüğünü belirterek, “Benim evimin önünden 2 kişi geçti. Ben onlarla konuşmadım ama şüphelendim. Daha sonra köy meydanına geldim. Araçlarını da yukarda bırakmışlar. Daha önce köyümüzde böle bir şey yaşanmadı” ifadelerini kullandı.

İHA

SHA Editör
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