Edirne'de 9 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 9 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne'de 9 kaçak göçmen yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 9 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam eden denetimlerde Lalapaşa ilçesine bağlı Hacılar köyü sınırları içerisinde yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen Mısır uyruklu 9 kaçak göçmen, 1 organizatör ve göçmen kaçakçılığında kullandıkları bir araç yakalandı. Yakalanan göçmenler, ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.

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