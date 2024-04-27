Ali Koç oyunu kullandı
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçiminde oyunu kullandı.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçiminde oyunu kullandı.
Fenerbahçe Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştiriliyor. Toplantıya katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 7 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Yüksek divan kurulu başkanlık seçiminde oy kullanma işlemi saat 15.00’te tamamlanacak.