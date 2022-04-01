Edirne felaketi yaşıyor

Edirne'de etkili olan fırtına sebebiyle Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, yollar kapandı, 1 vatandaş yaralandı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 01.04.2022 16:26
  • Güncelleme: 01.04.2022 17:03
Edirne felaketi yaşıyor
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Edirne’de etkili olan fırtına sebebiyle Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, yollar kapandı, 1 vatandaş yaralandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ‘sarı uyarı’ bulunduğu Edirne’de beklenen fırtına bir anda etkisini gösterdi. Fırtınanın şiddetli bir şekilde etkili olmasıyla Edirne’de bulunan bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi yolları kapattı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Kuyumcu Bayırı Sokak’taki müstakil evin üzerine yan binanın çatısı düştü. Düşme sonucu müstakil evin çatısı çöktü. Evde bulunan 82 yaşındaki Zeliha Yolalmaz ve oğlu Ümit Yolalmaz evi altında kaldı. Ümit Yolalmaz kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıktı annesi Zeliha Yolalmaz ise itfaiye ve AFAD’ın yardımıyla kurtarıldı.

Ümit Yolalmaz rüzgar nedeniyle çatının birden uçtuğunu ve kendi evlerinin çatısının çöktüğü belirterek annesinin yaralandığını söyledi.

Hazime Yolalmaz ise bahçede çiçekleri düzeltirken çatının çöktüğünü ve eltisinin yaralandığını belirterek kanlar içinde hastaneye gittiği ifade etti.

Ağaç devrildi yol kapandı

Pazarkule Sınır Kapısına ulaşımın sağladığı Lozan Caddesinde ağaç devrildi. Devrilme sonucu yol ulaşıma kapandı. Yapılan çalışmaların ardından yol trafiğe açıldı. Polis ekipleri can kaybı yaşanmaması için ağaçlarla kaplı Lozan Caddesini trafiğe kapadı.

Ulus Pazarı pazarında da ağaç devrildi 1 kişi yaralandı

Şiddetli rüzgar nedeniyle Ulus Pazarı’nın girişinde bulunan çatıdan bir parça alışverişi yapan kadının başına düştü. Kadının yaralandığını gören vatandaşlar durumu polis ve ambulans ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Şiddetli rüzgar nedeniyle pazaryerinde ağaçlar da devrildi.

Rüzgar sebebiyle tentenin uçması sonucu bir kadının yaralandığını belirten Şeyda Bakan, “Teyze yoldan geçiyordu. Birden tente teyzenin üzerine düştü. Hemen müdahale ettik. Ambulans geldi. Orası hiç sağlık değil zaten yine düşebilir” dedi.

Pazarcı esnafı yoğun rüzgar olduğunu ve çatının kadının kafasına düşmesiyle talihsiz olay olduğunu vurgulayarak, “Sabahtan beri devam eden çok lodos var. Bizde malzemelerin çoğunu topladık. İleriden sert bir şekilde rüzgar geldi. Çatı kalktı birden ve kadının kafasına geldi. Hemen çatığı kenara aldık ve kadına müdahale edildi” ifadelerini kullandı.

“Ağcın kırık olduğunu ben gelen belediye personeline göstermiştim”

Pazar esnafı tezgahının orada bulunan ağacın kırık olduğunu belediye personeline gösterdiğini belirterek “Buradaki ağaç kırktı. Ben belediyeden gelen arkadaşlara gösterdim. Ağaç kırıldı bir yaşlı amca altında kaldı ben kurtardım. Şimdi hepsi buraya geldi” şeklinde konuştu.

Polis ekipleri çatı uçmaları ağaç devrilmeleri olan bölgede şerit çekerek güvenlik önlemi alındı.

Öte yandan hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte rüzgarın gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.

İHA

SHA-Y
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Silivrispor, Ereğli'den şampiyon döndü 2-1

Silivrispor, Ereğli’den şampiyon döndü 2-1

Akıncı güven tazeledi

Akıncı güven tazeledi

Başkan Yılmaz, Bakan Kasapoğlu'nu ağırladı

Başkan Yılmaz, Bakan Kasapoğlu’nu ağırladı

Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri ve Kapalı Yüzme Havuzu açıldı

Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri ve Kapalı Yüzme Havuzu açıldı

Alibeyspor son anda üç puana ulaştı 2-1

Alibeyspor son anda üç puana ulaştı 2-1

Başkan Yılmaz: '80 Bin Fide Elde Etmeyi Hedefliyoruz'

Başkan Yılmaz: ‘80 Bin Fide Elde Etmeyi Hedefliyoruz’

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çok Okunanlar
1
Tır şoförünün feci şekilde öldüğü kaza kamerada

Tır şoförünün feci şekilde öldüğü kaza kamerada

2
Uzunköprü'deki vahşete ilişkin sır perdesi aralanıyor: Olayda tutuklanan şahıs tanıdık çıktı

Uzunköprü'deki vahşete ilişkin sır perdesi aralanıyor: Olayda tutuklanan şahıs tanıdık çıktı

3
İBB, Yağlık Ayçiçek tohumu dağıtımını Silivri'den başlattı

İBB, Yağlık Ayçiçek tohumu dağıtımını Silivri’den başlattı

4
Uzunköprü'de aile katliamı: 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Uzunköprü'de aile katliamı: 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

5
Bu acıya yürek dayanmaz: Bir aile yok oldu, tabutları yan yana dizildi

Bu acıya yürek dayanmaz: Bir aile yok oldu, tabutları yan yana dizildi

6
Silivrispor, Ereğli'den şampiyon döndü 2-1

Silivrispor, Ereğli’den şampiyon döndü 2-1

Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Silivri'de yerli ve milli Ayçiçek tohumları tanıtıldı

Silivri’de yerli ve milli Ayçiçek tohumları tanıtıldı

Başkan Yılmaz'dan Ramazan Ayı Mesajı

Başkan Yılmaz’dan Ramazan Ayı Mesajı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
DAHA FAZLA
Çatalca'da 'şehitlik' tartışması

Çatalca'da 'şehitlik' tartışması

Elektrik kesintisi yapılacak

Elektrik kesintisi yapılacak

ŞAMPİYON Silivrispor

ŞAMPİYON Silivrispor

İBB, Yağlık Ayçiçek tohumu dağıtımını Silivri'den başlattı

İBB, Yağlık Ayçiçek tohumu dağıtımını Silivri’den başlattı

Silivri'de Yüzme Havuzu Hasreti Sona Erdi

Silivri’de Yüzme Havuzu Hasreti Sona Erdi