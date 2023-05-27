Edirne trafiğini rahatlatacak proje

Edirne’de trafiği rahatlatacak projeyi yerinde inceleyen Vali Kırbıyık, “TEM Edirne-Karaağaç bağlantı yolu ülkemizin prestiji için çok önemli bir yere kavuşacaktır” dedi.

Geçtiğimiz yıllarda açılışı gerçekleştirilen Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü TEM Edirne - Karaağaç bağlantı yolu inşaat şantiyesinde incelemelerde bulunan Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve şantiye görevlilerinden bilgi aldı. Devam eden çalışmalarla ilgili bilgi veren Vali Kırbıyık, projenin şehir içi trafiğini rahatlatacak öneme sahip olduğunu belirterek, “Şehrimizin belki bu anlamda Kuzey Çevre yolu eksikliğini giderebilecek önemli bir yatırım olarak değerlendiriyoruz. TEM otoyolundan Pazarkule’ye kadar bağlantı sağlayacak. Yunanistan hududundan giren bir kişinin otoyola kadar çıkışını en üst seviyede yol standartlarında gerçekleştirecek bir önemi var. Bir yandan da Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından yıl sonuna kadar inşallah bu yolun tamamlanacağını öngörüyoruz" dedi.

“Ülkemizin prestiji için son derece önemli bir adım atılmış oldu”

Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü TEM Edirne - Karaağaç bağlantı yolu, şehir içi trafiğini rahatlatacağını ifade eden Vali Kırbıyık, “Çevre yolu eksikliğini giderebilecek önemli bir yatırım olarak değerlendiriyoruz. Değeri itibariyle 1 milyar Türk lirasına yakın bir proje bedeliyle gerçekleştiriliyor. Zor ve meşakkatli bir süreç alıyor. Zeminden kaynaklı zorluklar ve proje içerisinde kendine özel viyadükler, köprüler ve benzeri altyapı işleri ile bağlantılı özellik arz eden birçok imalat var. Bunların hepsini belli bir plan takviminde arkadaşlarımız tarafından gerekli kontroller ile yüklenici firma takip ediyor. Bugün itibariyle de baktığımızda artık Pazarkule Sınır Kapısı’nın yenilenen yüzüyle birlikte gerçekten çok şık ve çok modern bir sınır kapısına kavuşmuş olduk. Hemen arkasına da Karayolları Genel Müdürlüğümüzün Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü’ne kadar bu bölümü tamamlaması ülkemizin prestiji için son derece önemli bir adım atılmış oldu” şeklinde konuştu.

“Yatırımlar Edirne önemli katkı sunacak”

Yunanistan’a girişte üst nitelikte bir sınır kapısı ile birlikte yapılan yeni yol standartları çok yüksek olduğunu vurgulayan Kırbıyık, “Pazarkule Sınır Kapısı’ndan ülkeye girişte gelenleri bölünmüş bir yol ile karşılıyoruz. Bu ülkemizin gücünü yurt dışından gelen insanlara gösterme anlamında önemli bir imkan sunuyor. Her iki yatırımında hem şehrimizin hem komşu illerle entegrasyon ve komşu ülkelerle entegrasyon anlamında büyük imkan sunacaktır. Bu yatırımların şehrimize önemli bir katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz” diye konuştu.