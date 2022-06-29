Edirne'ye gelen güreş sevdalıları çadırlarda konaklıyor

Edirne'de bu yıl 661'incisi gerçekleştirilecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için günler öncesinden kente gelen güreş sevdalıları, kimi otellerde yer bulamadığı için kimi de doğayı sevdiği için çadırlarda konaklamayı tercih ediyor.

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  • 29.06.2022 11:22
  • Güncelleme: 29.06.2022 14:35
Edirne'ye gelen güreş sevdalıları çadırlarda konaklıyor
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Edirne’de bu yıl 661’incisi gerçekleştirilecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni izlemek için günler öncesinden kente gelen güreş sevdalıları, kimi otellerde yer bulamadığı için kimi de doğayı sevdiği için çadırlarda konaklamayı tercih ediyor.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin 661’inci randevusu 1 Temmuz Cuma sabahı Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda küçük boy kategorisindeki pehlivanların güreşleriyle başlayacak. 3 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli kategorilerdeki pehlivanların güreşleriyle devam edecek olan güreşlerde, kıyasıya mücadele edilecek. Her bir pehlivanın kendi boyunda dereceye girmek için tüm hünerlerini sergileyeceği yağlı güreşlerin olimpiyatı olarak nitelendirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni izlemek için günler öncesinden kente gelen güreş sevdalıları, çadırlarda konaklamaya başladı.

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Otellerde boş yer bulamayan da, kamp hayatını sevende çadırda konaklıyor

Kimi güreş sevdalısı otellerde boş yer bulamadığı için çadırda konaklamak zorunda kalırken, kimi güreş sevdalısı da kamp hayatını sevdiği için çadırda kalmayı tercih etti. Er Meydanı’nın yanında bulunan yeşillik alanlara çadırlarını kuran güreş sevdalıları, günlerini burada geçirmeye başladı. 6 gün boyunca çadırlarda yaşayacak olan güreş sevdalıları, gıdadan giyeceğe ihtiyaç duyabilecekleri her şeyi yanlarında getirmeyi ihmal etmedi.

Güreş sevdalısı aile, 1 hafta çadırda konaklamayı tercih etti

Güreşleri izlemek için torunu ile birlikte Edirne’ye gelip çadırda konaklamayı tercih eden anneanne ve dede de var. 7 yaşındaki torunlarına ata sporu yağlı güreşleri anlatmak için Edirne’ye gelen aile, kurdukları çadırda konaklamaya başladı. Ağaçlık alanda doğanın verdiği huzuru hissederek anı yaşayan aile, yemeklerini de çayını da burada yapıp zamanlarını değerlendiriyor. Ailenin biricik torunu da, günün çoğu zamanını ailesiyle sohbet edip geçirirken, kitap okumayı da ihmal etmiyor.

Muğla’dan gelip çadırda konaklıyorlar

Dede Müsamettin Gör, Muğla’dan Edirne’ye geldiklerini söyledi. Güreşler başlamadan önce Edirne’ye gelip buranın havasına alıştıklarını anlatan Gör, Kırkpınar’ı izlediklerini, kendilerini güçlü hissettiklerini belirterek, “Güreşleri izlerken tüylerimiz diken diken oluyor. Gencecik çocuklarımızı öyle görünce gurur duyuyoruz” dedi.

Anneanne Gülseren Gör de, torunlarına Kırkpınar atmosferini yaşatmak ve teşvik etmek için Edirne’ye gelip çadırda konaklamaya başladıklarını ifade etti. Ailenin 7 yaşındaki torunu Ozan Gülmez, ata sporu güreşi tanımak için Edirne’ye geldiklerini belirterek, çok heyecanlı olduğunu anlattı.

Çadırda konaklayan bir başka güreş sevdalısı Hüseyin Çetin de, oğlunun Kırkpınar’da güreşeceğini belirterek, günler öncesinden gelip Edirne’ye alışmak istediklerini anlattı.

İHA

Editör
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