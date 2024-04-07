Balıkesir’in Edremit Belediyesi’nde yeni dönemin ilk meclis toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Ertaş başkanlığında yapıldı. Toplantıda meclis ihtisas komisyonları ve üye birliklerin temsilcileri seçildi. Mevcut komisyonlara ilave olarak Kent Estetiği Komisyonu kurulmasına karar verildi.

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerinde Edremit Belediyesi’nde göreve seçilen Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve belediye meclis üyelerinin katılımı ile yeni dönemin ilk meclis toplantısı yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partili meclis üyelerinin katıldığı toplantıya izleyici olarak vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Mehmet Ertaş’ın başkanlık ettiği ilk toplantıda geçici divan kâtipliğini en genç üyeler Hakan Yıldırım ve Emre Atay üstlendi.

Belediye Başkanı Mehmet Ertaş gündem maddelerine geçmeden önce meclis üyelerini tek tek tebrik ederek meclis üyesi rozeti hediye etti.

Toplantıda ilk olarak yapılan gizli oylama ile Meclis 1. Başkan Vekilliği’ne CHP’li Cavit Cebeci, Meclis 2. Başkan Vekilliği’ne CHP’li Nevin Sayman, Meclis Divan Kâtipliğine CHP’li Yılmaz Tezcan, Güneş Durgut, Nizam Aksoy, Belediye Encümen Üyeliğine CHP’li Coşkun Taşkın, Deniz Sarıtaş ve Güneş Durgut seçildi.

Meclis İhtisas Komisyonu üyeleri açık oylama ile belirlenirken Belediye Başkanı Mehmet Ertaş önerisi ile mevcut komisyonlara ilave olarak Kent Estetiği Komisyonu kuruldu. Komisyon üyeliklerine CHP’den Kemal Kaya Öztoprak, Erdal Can Özkoca, Hasan Hüseyin Yıldırım seçildi.

Komisyon seçimlerinin ardından Edremit Belediyesinin 2023 mali yılı Faaliyet Raporunun görüşülerek kabul edildi. 2023 mali yılı bütçesi ile ilgili hazırlanan, Denetim Raporu okunarak meclise sunuldu.

Edremit Belediyesi Personel AŞ ve ED-BEL AŞ’de her türlü iş ve işlemlerle ilgili Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş’a yetki verildi.

Belediye Meclisinin ayın ilk Perşembe günü saat 16.00’da toplanmasına karar verildi. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, “2024-2029 dönemi ilk meclis toplantısını gerçekleştirdik. Edremit’imize, Balıkesir’imize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Katılan tüm meclis üyelerimize, izleyici olarak bulunan vatandaşlarımıza ve basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi ve Grup Başkanı Ekrem Umutlu’da yeni dönemin hayırlı olmasını diledi, Cumhur İttifakı olarak yapılacak hizmetlere destek olacaklarını ifade etti.

Toplantıyı CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Murat Tuna ve çok sayıda vatandaş izleyici olarak takip etti.