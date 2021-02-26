Bahçeşehir Koleji kampüs güvenliğini dijitalleştiriyor

Bahçeşehir Koleji kampüs güvenliğini dijitalleştirmek adına güvenlik firması Securitas ile iş birliği anlaşmasına imza attı.

Bahçeşehir Koleji Türkiye genelindeki kampüslerinde güvenliği, güvenlik sektörünün öncü firmalarından Securitas’a emanet etti. Bahçeşehir Koleji ve Securitas arasındaki iş birliği Bahçeşehir Koleji Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen imza töreniyle resmileşti. İmza törenine Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Securitas Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu’nun yanı sıra Bahçeşehir Koleji ve Securitas’tan temsilciler katıldı.

İmza töreninde konuşan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, global güvenlik firması Securitas ile yaptıkları iş birliği sonucu kampüs güvenliğinde teknoloji desteğini artırdıklarını vurgulayarak, “Dijital eğitimdeki başarımızı, eğitime dair her alanda aktifleştiriyoruz. Eğitim öğretimin devam ettiği her alanda dijitalleşme hamlemizin bir uzantısı olarak da Securitas’la yaptığımız iş birliği ile kampüs güvenliğimizi teknolojinin olanaklarıyla güçlendiriyoruz. Güvenlik sektörü lideri Securitas, inovatif yaklaşımı ve güvenlik operasyonlarına teknolojiyi entegre etmesi ile Bahçeşehir Kolejinin paydaşlarında aradığı özellikleri tam anlamıyla karşılıyor. Eğitim ortamlarındaki huzur ve güvenin akademik öğrenme, sosyal ve fiziksel gelişim alanlarındaki öneminin farkındayız. Eğitimde teknoloji desteğinin yanı sıra kampüslerimizde huzur ve güvenin tesisini Securitas’ın uzman, donanımlı personeliyle birlikte başarılı şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

İşbirliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Securitas Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu ise ‘’Bahçeşehir Koleji ve Securitas Türkiye genelinde önemli işler yapan kurumlar. Bu iş birliği ile sunacağımız dijital güvenlik sistemi ile okullardaki güvenliği izleyip takip edebileceğiz. Dijital biçimde öğrencilerin güvenliği için birçok hizmet vereceğiz. Securitas’ın sunacağı hizmetlerde öğrencilerin güvenliği ve huzuru ön planda olacak. Güvenlik anlamında birçok yeniliği eğitim alanında sağlıyor olacağız’’ sözlerini ifade etti.

Anlaşma ile Securitas Uzaktan İzleme Merkezi, video analizli kameralar, Smart ve yaka kameraları gibi pek çok güvenlik teknolojisi ile Bahçeşehir Koleji’nde güveliği sağlıyor olacak. Aynı zamanda Securitas kendi geliştirdiği Smart yazılımı ile projelere özel risk analizleri yapıyor. Bu yazılımın kullanıldığı akıllı mobil cihazlar aracılığıyla atanan görevler, anlık olarak Securitas güvenlik görevlilerine iletiliyor. Güvenlik görevlileri de yine bu mobil cihazlar aracılığıyla gelen yönlendirmeleri takip ederek görevlerini yerine getiriyor, veri girişi yapıyorlar. Tüm bu görev ve veriler anlık olarak Smart Müşteri Portalı üzerinden müşteriye raporlanıyor. Üzerlerindeki yazılımları sayesinde acil durumlarda alarm üreten Uzaktan Denetim Kameraları ile hem düzenli görev kontrolleri yapılıyor hem de acil yardım taleplerinde anında müdahale edilebiliyor. Bu akıllı kameralar önceden tanımlanmış bir güvenlik riskine göre örneğin alan ihlali, yanlış park, şüpheli paket gibi bir durumda alarm üreterek, görüntüyü Uzaktan İzleme Merkezi’ndeki operatörün önüne getiriyor. Operatörün de ihtiyaca göre aksiyon almasını sağlıyor.