Çiftçi çocuklarına karşılıksız eğitim bursu başvuruları 23 Ekim’de sona erecek

Tarım sektörünün geleceğine destek olmayı amaçlayan GÜBRETAŞ, ziraat fakültelerinde eğitim gören başarılı çiftçi çocuklarına karşılıksız eğitim bursu veriyor. Başvurular 23 Ekim’de sona erecek.
GÜBRETAŞ, tarım sektöründe nitelikli insan gücünü arttırmak ve ziraat mühendisliğini teşvik etmek amacıyla ziraat fakültelerinde eğitim görüp ekonomik desteğe ihtiyacı olan belli sayıda çiftçi çocuğuna burs desteği veriyor. GÜBRETAŞ Eğitim Bursu için 23 Ekim gecesine kadar internet üzerinden başvuru yapılabiliyor. Verilen bilgiye göre, başvurularda çiftçi çocuğu olma ve ziraat fakültelerinin Bahçe Bitkileri, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ile Biyosistem Mühendisliği bölümlerinden birinde lisans veya lisansüstü programa ilk kez 2020-2021 eğitim döneminde kayıt yaptırmış olma şartları aranıyor.
Öğrenim yılı boyunca 9 ay ödemenin yapıldığını hatırlatan İbrahim Yumaklı,“23 Ekim gece yarısına kadar yapılacak başvurular burs komisyonu tarafından titizlikle değerlendirdikten sonra, bu yıl burs hakkı kazanan ziraat fakültesi öğrencilerini 13 Kasım tarihinde şirketimizin internet sitesinden açıklayacağız” diye konuştu.
Detaylı bilginin gubretas.com.tr adresinde yer aldığı belirtildi.