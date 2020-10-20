Çiftçi çocuklarına karşılıksız eğitim bursu başvuruları 23 Ekim’de sona erecek

Tarım sektörünün geleceğine destek olmayı amaçlayan GÜBRETAŞ, ziraat fakültelerinde eğitim gören başarılı çiftçi çocuklarına karşılıksız eğitim bursu veriyor. Başvurular 23 Ekim’de sona erecek.

GÜBRETAŞ, tarım sektöründe nitelikli insan gücünü arttırmak ve ziraat mühendisliğini teşvik etmek amacıyla ziraat fakültelerinde eğitim görüp ekonomik desteğe ihtiyacı olan belli sayıda çiftçi çocuğuna burs desteği veriyor. GÜBRETAŞ Eğitim Bursu için 23 Ekim gecesine kadar internet üzerinden başvuru yapılabiliyor. Verilen bilgiye göre, başvurularda çiftçi çocuğu olma ve ziraat fakültelerinin Bahçe Bitkileri, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ile Biyosistem Mühendisliği bölümlerinden birinde lisans veya lisansüstü programa ilk kez 2020-2021 eğitim döneminde kayıt yaptırmış olma şartları aranıyor.

Konu hakkında açıklama yapan Genel Müdür İbrahim Yumaklı, “2007 yılından bu yana sürdürdüğümüz bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında şimdiye kadar 400’den fazla öğrencinin eğitim hayatına destek verdik. Bursiyerlerimizin birçoğu mezun oldu, ziraat mühendisi veya akademisyen olarak tarım sektörüne katkı sağlıyor. Ziraat fakültelerindeki özellikle ihtiyaç sahibi çiftçi çocuklarının bu eğitim bursuna başvurmasını ve destekten yararlanmasını önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

Öğrenim yılı boyunca 9 ay ödemenin yapıldığını hatırlatan İbrahim Yumaklı,“23 Ekim gece yarısına kadar yapılacak başvurular burs komisyonu tarafından titizlikle değerlendirdikten sonra, bu yıl burs hakkı kazanan ziraat fakültesi öğrencilerini 13 Kasım tarihinde şirketimizin internet sitesinden açıklayacağız” diye konuştu.

Detaylı bilginin gubretas.com.tr adresinde yer aldığı belirtildi.