Edirne’de aday öğretmenler düzenlenen etkinlikte yemin etti

Edirne’de mesleğe yeni başlayan aday öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yemin etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında Edirne Halk Eğitim Merkezi’nde 80’inci Yıl Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte mesleğe yeni başlayan aday öğretmenler yemin ederken, ömrünü öğrencilerine adamış emekli öğretmenler de hizmet belgelerini alırken duygu dolu anlar yaşadı.

Edirne Halk Eğitim Merkezi çok amaçlı salonda gerçekleştirilen öğretmenler günü programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Programa katılan Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, emekli öğretmenlere hizmet belgelerini takdim etti. "Bir çocuk dersini aldığı öğretmenini seviyorsa o dersi de sever" diyen Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, özellikle öğretmenlik mesleğinde anahtar kelimenin sevda olduğuna değindi.

"Her meslekte anahtar kelime insana dokunabilmektir"

Eşinin de fedakâr bir öğretmen olduğunu ve kendisinden çok şey öğrendiğini aktaran Uysal, “Ben eşimden de bu konuda çok şey öğrendim. Kendisi çok fedakâr bir öğretmen. Sevgi varsa her şey var. Her meslekte anahtar kelime insana dokunabilmektir. Eğer biz bir insana dokunabiliyorsak en güzel şey budur” dedi.

Öğretmenlerin eğitimin lideri, geleceğin mimarı olduğunu söyleyen İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Müzekka Bayrak, “Umudun adaletin güveni şefkatin abidesidir. Memleketin her köşesinde yüreklere sevgiyi, zihinlere bilgiyi nakış nakış işleyen toplumun önderidir. Öğretmenlik bir meslek değil, hiç eksilmeyen bir sevdanın adıdır. Öğretmen, geleceği öğrencisinin gözünde görür ve yüreğinde yaşar. Ne mutlu ki insanlığın tüm işlevleri bizim bahçemizde yetişir. Hedefimiz Başöğretmen Ulu Önder Atatürk’ün milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir sözündeki görevi en iyi şekilde gerçekleştirmektir” şeklinde konuştu.

“Öğrenciler çocuğumuz, okul evimiz olmuştur”

Emekli öğretmenler adına konuşan Şükrüpaşa İlkokulu öğretmenlerinden Ergin Kervan, 32 yıllık meslek hayatının en zor görevinin belki de 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde konuşma yapmak olduğunu ifade etti. Bir öğretmen için meslekten ayrılışın kolay olmadığını aktaran Kervan, “Öğretmenlik, hepimizin hayatında unutulmayacak anılar, izler bırakır. Öğrenciler çocuğumuz, okul evimiz olmuştur. Biz öğretmenlerin en büyük mirası yetiştirdiği öğrencileridir. Onların yüreğinde bir iz bırakabildiysek ne mutlu bize. Her veda bir hüzündür. Ancak öğretmenlik mesleği ölene kadar devam eden bir meslektir. Yüreğimizde her zaman öğrencilerimiz, okulumuz olacaktır. Genç öğretmenler, mesleğinizde başarılı olmak istiyorsanız öncelikle çocukları ve mesleğimizi çok sevmeliyiz. Sabırlı olmalı ve kendimizi daima irdelemeliyiz. İnsanları vatanını, milletini ve ailesini seven, büyüklerine saygı ve vefa gösteren, çevreye duyarlı Atatürk’ün çizdiği yolda ilerleyen öğrencileri yetiştirmeyi kendimize hedef edinmeliyiz. Başta ebediyete göç etmiş Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, emekli meslektaşlarıma ve tüm eğitim camiasına sonsuz başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Duygu Nalbant, toprak altına atılan bir tohumun filiz verebilmek için kendini feda etmesi gibi öğretmenlerin de hayatını bu anlamlı ve şerefli meslek uğruna feda ettiğini söyledi.

Öğretmen Yetiştirme ve geliştirme genel müdürlüğünün ’Öğretmenler Çocuklar İçin Söylüyor’ projesi kapsamında Edirne’deki öğretmenler tarafından seslendirilen şarkılar ve video gösterimi sunuldu.

Düzenlenen programda konuşmaların ardından mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti. Hafta kapsamında açılan şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. 80’inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından ‘Öğretmenim’ adlı oratoryo gösterisi ilgiyle izlendi. Program, emekli öğretmenlere hizmet belgesinin verilmesiyle sona erdi.