Fen ve Teknoloji Lisesi açılış dersini, Prof. Dr. İbrahim Akduman verdi

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açılış dersi Sarıyer Kampüsü’nde İTÜ Elektrik ve Elektronik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Akduman tarafından gerçekleştirildi. Prof. Dr. Akduman, “Fen ve Teknoloji Liseleri öğrencileri gelecekte bizi ileriye taşıyacaklar” dedi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinde araştırmacı, yenilikçi, geleceğe yön verecek fen ve bilim dallarında donanımlı bireyler olarak yetişerek kariyer hayatlarına bir adım önde başlayacak öğrenciler, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi açılış dersini İTÜ Elektrik ve Elektronik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Akduman’dan aldı. Tüm İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri açılış dersine online olarak katıldı. İTÜ akademisyenleri ile bir araya gelmeye devam edecek öğrenciler, Prof. Dr. İbrahim Akduman’a teşekkür etti.

İTÜ’nün AR-GE merkezi Arı Teknokent, özellikle bilim projelerinde yer alan Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerine ışık tutuyor. Öğrenciler, İTÜ akademisyenleri ile bir araya gelme imkânı bularak onların tecrübe deneyim bilgi ve birikimlerinden faydalanıyor.

“Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri bizi gelecekte ileriye taşıyacaklar”

Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri, fizik, kimya, matematik ve biyoloji derslerinin yanı sıra, akademisyenler tarafından müfredatı özenle hazırlanan “Teknoloji ve Donanım” ve “Teknoloji ve Yazılım” derslerini alıyorlar. Yapılandırmacı sistem içerisinde bu dersleri alan öğrenciler problem çözme yeteneklerine sahip, üretici, çok yönlü ve üretken bireyler olarak hayata hazırlanmış oluyorlar.

Lise öğrencileri ile bir araya gelmekten mutluluk duyan Prof. Dr. İbrahim Akduman, özellikle başarıya giden yolda her başarısızlığın bir patika olduğunu öğrencilere vurguladı. Fen ve Teknoloji ile lisede tanışmanın büyük bir avantaj olduğunu dile getiren Prof. Dr. İbrahim Akduman, “Öğrenciler üniversiteye teknolojiyi bilerek gelecekler, Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri bizi gelecekte ileriye taşıyacaklar” dedi.

Öğrencilerden Prof. Dr. İbrahim Akduman’a teşekkür

Prof. Dr. İbrahim Akduman’dan ders alma imkânı bulan öğrenciler, oldukça mutlu olduklarını ifade ederek “Mühendis olma yolunda, başarıya giden yolda neler yapmamız gerektiğini öğrendik. Dekanımıza değerli bilgilerini bize sunduğu için teşekkür ederiz” şeklinde konuştular.