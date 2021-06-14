Küçükçekmece sivil savunma ekiplerine Antalya’da bröveli dalgıçlık eğitimi

Tam teşekküllü bir su altı arama kurtarma ekibi oluşturmak ve olası afet ve boğulma vakalarında profesyonelce görev yapabilmek hedefiyle Küçükçekmece Belediyesi tarafından Sivil Savunma Amirliği Su Altı Arama Kurtarma Ekibi’nde görevli personele yönelik ileri düzey dalgıçlık eğitimi düzenlendi.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Sivil Savunma Amirliği Su Altı Arama Kurtarma Ekibi’nde görevli personele yönelik ileri düzey dalgıçlık eğitimi düzenlendi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 7 günlük eğitime, 14 personel katılım sağladı. Aynı anda 20 kişinin birlikte dalış yapabileceği geniş donanımlı teçhizat ve ekipmana sahip olan Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amirliği Ekipleri, Antalya Kaş’ta düzenlenen zorlu eğitimlerden geçerek bröveli dalgıç olmaya hak kazandı. Ekipler, arama kurtarma çalışmalarına artık suyun altında da profesyonel bir şekilde devam edecek.

“Bröveli dalgıç oldular”

İleri düzey su altı arama kurtarma eğitiminde, personele; su altı navigasyon ve regülatör kullanımı su altında kullanılacak haberleşme işaretleri, suya giriş teknikleri, su altına alçalma teknikleri, nefes alırken nelere dikkat edilmesi gerektiği, kurtarma becerileri ve dalış teknesinde nelere dikkat edileceği, su altı emniyet kuralları, acil çıkış, dalış kazaları ve tehlikeli deniz canlılarını ve dalış bölgesi seçiminde dikkat edilmesi gereken hususların yanı sıra aynı zamanda da su altında çevre ve personelin kendisini koruması ile ilgili kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildi.