Öğrenciler Doğa’larına kavuştu

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji kampüslerinde okulun ilk günü büyük heyecan ve coşku ile karşılandı. COVID-19 salgınına karşı alınan tüm tedbirlerle öğrenciler Doğa’larına, öğretmenler de öğrencilerine kavuştu.

Yüz yüze eğitimden uzak geçen bir buçuk yılın ardından okullar yeniden tam zamanlı olarak eğitim öğretime başladı. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Uzman Akademik Kadrosu, öğrencilerini tüm kampüslerde alınan tedbirlerle büyük bir mutluluk ile karşıladı.

Yüz yüze eğitimde arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle buluşan öğrenciler ise hem heyecanlı hem mutlu. Okul açılış töreninde hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okuyan öğrenciler tören sonrası sınıflarındaki yerini aldı. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren, tüm öğrencilere ve öğretmenlere yeni eğitim öğretim döneminde başarılar diledi.

“Hep birlikte başarılı bir yıl geçireceğiz”

TSE COVID-19 “Okulum Temiz Belgesi” ile onaylanan üst seviye sağlık önemleri ile tüm kampüslerini koruyan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, öğrencilerinin sağlıklı bir eğitim öğretim dönemine başlaması için tüm tedbirleri aldı. Türkiye genelindeki tüm kampüslerde okulun ilk gününü coşkuyla karşılayan öğrenciler, okul yönetiminin aldığı tedbirlerle birlikte maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayı ihmal etmedi.

Yeni eğitim öğretim döneminde tüm öğrencilere ve öğretmenlere başarılar dileyen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren yüz yüze eğitimle öğrencileriyle buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek, “Dünyada ve ülkemizde etkisini gösteren Covid-19 salgınına karşı İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji olarak gerekli tüm tedbirleri aldık. Öğrencilerimizin eğitimlerinin sağlıklı bir şekilde okullarımızda başlaması için ekiplerimizle büyük bir çaba ve özveri gösterdik.

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurulların bildirdiği okullarda alınması gereken önlemler ve uyulması gereken kurallara tam anlamıyla uymakla birlikte, kampüslerimizin fiziki şartlarına uygun olarak yönetimimizce alınan ilave kararlar, tedbirler ve uygulamalar eşliğinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılına başladık.

Hem öğrencilerimizin sağlığını hem de kendi sağlığımızı korumak amacıyla bizlerin önemli görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Okul aile iş birliği çerçevesinde velilerimizin desteği ile hep birlikte başarılı bir yıl geçireceğimize inancımız tamdır” şeklinde konuştu.