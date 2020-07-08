Şule Baş “Bu dönemi başarıyla tamamladık”

Davete; Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Dodurka, Mektebim Okulları Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sancak, Mektebim Okulları Kurumsal Gelişimden Sorumlu Genel Müdür Başyardımcısı Banu Gürün, Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kuzey Muhtaroğlu ve Silivri’deki okulların müdürlerini katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Mektebim Okulları Silivri Kampüs Müdürü Şule Baş, eğitimi en üst noktaya taşımak için çalıştıklarını söyleyerek “İlçemizi güzelleştirmek, eğitimi en üst noktaya taşımak için var gücüyle çalışan bir kadroyla buluşmak, bu yolda birlikte yürümek bizler için çok kıymetli. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de eğitim bu salgından çok büyük ölçüde etkilendi. Bizler için zorlu ve anında uyum sağlanması gereken bir dönem oldu. Biz deolarak bu dönemi Millî Eğitim Bakanlığımızın belirlediği çerçevede başarıyla tamamladık. Dünyayı etkileyen bu salgından yapabileceklerimize inanıp daha da güçlenerek çıktık.

Hepimizin en büyük amacı ülkemizi en yüksek seviyelere taşıyacak nesiller yetiştirmek. Bugün eminim ki hepimiz bu duyguyla burada bulunuyoruz. Çocuklarımıza yol göstermek, onların elinden tutmak, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, aynı zamanda dünya insanı olmayı başaran nesiller yetiştirmek hepimizin ortak gayesidir. Bu hedefe birlik ve beraberlik duygusuyla ulaşacağımızdan hiç şüphem yok.

Son olarak, bu süreçte Mektebim'e güvenini, inancını, desteğini esirgemeyen Silivri'mize ve siz kıymetli misafirlerimize tekrar teşekkür ediyorum. Kahvaltımıza teşrif ederek birlik, beraberlik ve dayanışmamıza katkı sağlamanız bizleri çok mutlu etti. Bu bir ilk ama başka bir organizasyonda tekrar beraber olmak ümidiyle, Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2020, 20:54