Üniversite tercihi yapacak adaylara tavsiyeler

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı. Tercih döneminde adayların nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda İstanbul Esenyurt Üniversitesi Genel Sekreteri Okan Özpınar, önemli tavsiyelerde bulundu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen YKS sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte aday öğrenciler, geleceklerini belirleyecek bir yola giriyor. Tercih maratonuna giren üniversite adaylarının bu süreci iyi değerlendirmeleri noktasında tavsiyeler veren İstanbul Esenyurt Üniversitesi Genel Sekreteri Okan Özpınar, adayların geleceklerini şekillendirecek olan meslek tercihleri için ebeveynlerin asla baskıda bulunmaması gerektiğini söyledi. Özpınar, kendi yeteneklerine uygun, başarılı olacakları bölümleri tercih etmeleri noktasında aday öğrencileri uyardı.

Doğru üniversite ve bölüm tercihi için adayların kriterlerini iyi belirlemeleri gerektiğini kaydeden Özpınar, “ Türkiye’de 208 civarında üniversite var. Adaylar tercih yaparken öncelikle seçecekleri üniversitenin bulunduğu şehrin genel durumuna, barınma ve ekonomik imkânlarına, vakıf üniversitesini seçeceklerse burs imkânlarına, çift anadal ve yandal gibi ikinci bir bölüm okuma fırsatı sunan programlarına baksınlar. Tercih yaparken öğrencinin, ‘ben bu meslekte başarılı olacağım’ demesi temel noktadır. Adayların kendi durularını göz önüne alarak meslek seçimi yapmaları, iş yaşamlarında da başarılı birer birey olmalarını sağlayacaktır” dedi.

“Sağlık bölümleri ön planda”

Pandemiyle birlikte sağlık programlarının ön plana çıktığını belirten, Özpınar, Türkiye’deki üniversitelerin hiçbir bölümünün kötü olmadığını ifade ederek, “Önemli olan alınan eğitimin satılabilmesidir. Yani alınan diplomanın arkasının doldurulması gerekiyor. Okunan bölümün özümsenmesi ve alınan eğitimin sosyal faaliyetlerle, kulüp aktiviteleriyle geliştirilmesi ve seçilen mesleğin sektörünün içine girilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Başarı sıralaması mı, puan mı?

Tercihlerde başarı sıralamasının mı yoksa puanın mı dikkate alınması gerektiği konusunda adayları uyaran Özpınar, “Sınava giren 2 milyon 349 bin civarında aday var. Bu bakımdan başarı sıralaması değişiklik gösterebilir. 180 barajı da 170’e çekildi. Bu da üniversiteye yerleşen aday sayısını arttıracaktır. Adaylara tavsiyem tercih yapılarken, başarı sıralamasını göz önüne alsınlar. En az ilk 10 tercihlerinde kendi sıralamalarının üstündeki üniversiteleri tercih etsinler. Sonrasında ise kendi sıralamalarına yakın ve aşağısındaki üniversiteleri tercih etsinler. Bunun yanı sıra sınava giren ancak pandemi nedeniyle bulundukları şehrin dışında okumak istemeyen, bu nedenle de tercih yapmayan adaylarda da olacaktır. Bu durum başarı sıralamasını oldukça aşağıya çekecektir. Böylece sıralaması düşük olan adayların bile bir üniversiteye yerleşmesi mümkün olabilir” diye konuştu.