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Benzin ve motorine indirim

BU GECE YARISINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK ŞEKİLDE BENZİNİN LİTRE SATIŞ FİYATINA 16 KURUŞ, MOTORİNİN İSE 12 KURUŞ İNDİRİM YAPILDI

Benzin ve motorine indirim

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 16 kuruş, motorinin ise 12 kuruş indirim yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS), yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 16 kuruş motorinin ise 12 kuruş indirim yapıldı.

İndirimin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 6,71 liradan 6,55 liraya, Ankara’da 6,79 liradan 6,63 liraya, İzmir’de ise 6,81 liradan 6,65 liraya gerileyecek. Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul’da 6,13 liradan 6,01 liraya, Ankara’da 6,19 liradan 6,07 liraya ve İzmir’de 6,22 liradan 6,10 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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