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Borsa güne yükselişle başladı

BORSA, GÜNE YÜZDE 0,62’LİK YÜKSELİŞLE BAŞLADI.

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, güne yüzde 0,62’lik yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,62’lik yükselişle başladı. Endeks, 6,72 puanlık artışla 1.082,24 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,59, holding endeksi de 0,64 değer kazandı.

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