Ek vergilerde esneme sinyali

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, TOBB'da iş insanlarıyla yaptığı toplantıda konunun gündeme geldiği öğrenildi. Özellikle ara mallarında kullanılan, Türkiye'de üretimi kısıtlı olan ve ithal edilen ürünlere getirilen ilave gümrük vergisi konusunda bir çalışma yapılmasına karar verildi. Buna göre üreticiler, kullandığı ara mallarının tespitlerini yaparak listeyi Bakanlığa gönderecek. Çalışmalar, bu listeler üzerinden yürütülecek ve birtakım istisnalar söz konusu olabilecek. Ek vergilerin, salgının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve yerli sanayinin artan ithalat baskısına karşı korunması amacıyla getirildiği ifade edilmişti. Böylece ithalatın azaltılarak döviz talebinin de minimize edilmesi amaçlanıyor. Söz konusu ürünler arasında tekstil, döküm ve kaynak makineleri, takım tezgâhları, presler, tarım ve hasat makineleri, pompalar, gemi vinçleri, römorklar, camlar, emniyet kemerleri, yapışkanlar, termostat, tartı alet ve cihazları ile peruk da bulunuyor.

Türkiye Gazetesi