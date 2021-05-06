En itibarlı kargo markası Yurtiçi Kargo oldu

Türkiye İtibar Endeksi Araştırması’nın sonuçlarına göre, Yurtiçi Kargo en itibarlı kargo markası seçildi.
Araştırmada, katılımcılara herhangi bir marka ismi verilmeden yöneltilen tek açık uçlu soru olan ‘Türkiye’nin en itibarlı şirketi’ sorusuna katılımcıların büyük çoğunluğu Yurtiçi Kargo yanıtını verdi. Araştırma ile ilgili İtibar Akademisi tarafından yapılan açıklamada “İtibarlı görülme oranı en yüksek olan Yurtiçi Kargo sektörde itibar bakımından açık ara öndedir“ denildi.Markayı, sektörün en itibarlı markası tercih edenler tercihlerine etki eden faktörlerin neler olduğu sorusuna; ’yeniliklere, teknoloji ve tasarıma önem vermesi, finansal durumu ve ticari kapasitesinin yüksek olması, sektöründe öncü özellikleri taşıması, sektöründe lider konumda olması, herkesin çalışmak istediği bir kurum olması, köklü, sağlam bir kurum olması’ yanıtlarını verdi.