Hazine nakit gerçekleşmeleri açıklandı

Hazine nakit dengesi, Ocak ayında 26 milyar 52 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 yılı Ocak ayına ilişkin ’Hazine Nakit Gerçekleşmeleri’ni açıkladı. Buna göre, Ocak’ta Hazine’nin nakit gelirleri 91 milyar 619 milyon lira, nakit giderleri 117 milyar 671 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 96 milyar 552 milyon lira, faiz giderleri ise 21 milyar 120 milyon lira olarak gerçekleşirken, faiz dışı denge de 4 milyar 932 milyon lira eksi oldu.

Nakit dengesi de Ocak ayında 26 milyar 52 milyon lira açık verdi.