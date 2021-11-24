İTO Başkanı Avdagiç’ten kur açıklaması

İTO Başkanı Avdagiç, "Dünya ihracatımızdaki payımızın yüzde 1’i, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 90’ları geçtiği bu dönemde kur atakları manipulatiftir" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya üzerinden döviz kurundaki değişime ilişkin açıklamalarda bulundu. Avdagiç, Türkiye’nin dünya ihracatındaki payının yüzde 1, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 90’ları geçtiği bu dönemde kur hareketlerinin manipülatif olduğunu söyledi.

Avdagiç kurdaki hareketliliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye ekonomisi hassas bir dönemden geçiyor. Bu süreçten hükümet, özel sektör ve halkımız el ele vererek başarıyla çıkacağız. Çünkü biz Türkiye’nin potansiyeline güveniyoruz. Türkiye ekonomisinin kur-faiz gibi iki parametreye hapsedilmesine müsaade etmiyoruz. Daha önce vurguladığımız gibi, tartışmalar faiz-kur ekseninden uzaklaştı. Hedefi faiz ve kur üzerinden hesap görmek olanlara imkan vermemeliyiz. Dünya ihracatındaki payımızın yüzde 1’i, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 90’ları geçtiği bu dönemde kur atakları manipülatiftir. Türkiye’nin yeni kalkınma modeli “üretim” üzerine inşa edilmiştir. Türk reel sektörü gücünü üretimden, yatırımdan, ihracattan almaktadır. Türkiye ekonomisinin çıpası üretimdir, yatırımdır, kısır bir döngüye mahkum edilemez" sözlerini ifade etti.

’’Üretmeye devam edeceğiz’’

Avdagiç, "Pandemi sonrasının en iyi çıkışını yapacak ülke olma fırsatını kaçırmamalıyız. Bizler üretmeye devam edeceğiz. Ekonomiyi kuşatmak isteyenlere daha çok üreterek cevap vereceğiz. Özellikle çalışanlarımıza enflasyonun üzerinde ücret artışıyla, dayanışma içinde sahip çıkacağız. Yine daha önce ifade ettiğimiz gibi devlet, reel sektör ve bankalarla beraber, önümüzdeki küresel fırsatlara odaklanmalıyız. Bu dönemde piyasa yapıcılarının iş dünyası ile aktif iletişim içinde olması ve kısa vadede üretimi kolaylaştıracak tedbirler alınması yerinde olacaktır" açıklamasında bulundu.