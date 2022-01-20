Koca Seyit Havalimanı yolcu sayısını yüzde 68 arttırdı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde faaliyet gösteren Balıkesir Koca Seyit Havalimanı pandemiye rağmen yolcu sayısını artırmayı başardı. 2020 yılına göre geçen yıl yolcu sayısı Koca Seytin Havalimanında yüzde 68 arttı.

Kuzey Ege bölgesinin dünyaya açılan kapısı haline gelen Balıkesir Koca Seyit Havalimanı standartları, hizmet kalitesi ve güler yüzlü personeli ile havayolu taşımacılığına bölgede ilgiyi artırıyor. Yılın 12 ayında ticari uçuşlar devam ederken bir yandan da uçuş okulları ile pilot eğitimleri aralıksız devam ediyor. 2020 yılında 159 bin 26 yolcuya uçuş hizmeti veren Koca Seyit Havalimanı 2021 yılında ise iç hatlarda 262 bin 861, dış hatlarda ise 3 bin 528 yolcuya hizmet verdi. Havalimanı 2020 yılına oranla toplamda yolcu sayısını yüzde 68 artırmayı başardı. Balıkesir Koca Seyit Havalimanına ayrıca düzenli olarak ticari seferlerde 2020 yılında bin 282 uçuş gerçekleştirilirken, geçtiğimiz seni ise 2 bin 105 uçuş gerçekleştirildi. Ticarî uçuşlarda ise yüzde 64’lük bir artış gözlendi.

Yolcu taşımacılığının yanı sıra uçuş okullarına da hizmet veren Balıkesir Koca Seyit Havalimanına 2020 yılında toplamda 15 bin 505 uçağa hizmet verilirken bu rakam 2021 yılında yüzde 33 yükselerek 20 bin 680’e yükseldi. 2022 yılında ise pandemi etkilerinin azalma beklentisi ile özellikle yurt içi uçuşların yanı sıra yurt dışı uçuşlarda da bir artış gözlenmesi bekleniyor.