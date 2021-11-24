Marmarabirlik’ten 106 milyon TL’lik ödeme

Marmarabirlik’te 2021/2022 iş yılı ürün alım kampanyası devam ederken, bugüne kadar 34 bin ton ve 353 milyon TL tutarında ürün alımı gerçekleştirildi. Marmarabirlik, üretici ortaklarına 25 Kasım 2021 tarihinde (yarın) ikinci dilim olarak 106 milyon TL ödeme yapacak.

Marmarabirlik ürün bedellerini ödemeye devam ediyor. 2021/2022 iş yılı ürün alım kampanyasına 22 Ekim tarihinde başlayan Marmarabirlik’te bugüne kadar toplam 34 bin ton ve 353 milyon TL tutarında ürün alımı gerçekleştirildi. 15 günlük periyotlarla ödeme gerçekleştiren Marmarabirlik, 19.11.2021 tarihine kadar almış olduğu ürün bedellerinin % 50’sinin karşılığı olarak 25 Kasım Perşembe günü (yarın) 106 milyon TL ödeme yapacak. Ortaklar saat 18.00’den itibaren Ziraat Bankası ATM’lerinden ürün bedellerini alabilecekler. Daha önce yapılan 35 milyon TL ödeme ile birlikte üreticilere toplam 141 milyon TL ödeme yapılmış olacak.

Toplam olarak alınan 34 bin ton ürünün kooperatif bazında dağılımı şu şekilde oluştu. Gemlik: 2 bin 300 ton, Mudanya:5 bin 500 ton, Orhangazi:3 bin ton, Erdek:4 bin 500 ton, İznik: 11 bin ton, Edincik: 4 bin 500 ton, Mürefte: 3 bin ton, Marmara Adası: 200 ton ürün alımı gerçekleştirdi.

Öngörülebilir olmayan böyle zor bir yılda, ürün alımlarının ve ödemelerin sıkıntısız bir şekilde devam ettiğini ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa şunları söyledi:

“Üretici maliyet baskısı altında zor bir süreçten geçiyor. Bu sıkıntılı günlerde Marmarabirlik üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. 72 bin ton rekolte beyanı gelmesine rağmen kota uygulaması yapılmamıştır. Böyle zor bir yılda, ürün alımları da hiçbir aksaklık yaşanmadan devam etmekte ve ürün bedelleri zamanında ödenmektedir. Hedefimiz üreticimizin sıkıntılarını hafifletmektir. Kooperatif zor günlerin dostudur. Marmarabirlik üreticinin sigortasıdır. Bu asla unutulmamalıdır.”

Hasat döneminin olumsuzluklarına dikkat çeken Asa, “İklim şartları ve kuraklık sebebi ile faaliyet bölgemizde üretilen sofralık zeytin rekoltesinin % 25’i yağlık vasfına dönüşmüştür. Bu sebeple bazı kooperatif bölgelerimizde yağlık zeytinin daha fazla olması nedeniyle, piyasada yağlık zeytin fiyatının düşük olmasına rağmen, Marmarabirlik Yönetim Kurulumuz tarafından üreticimize destek vermek üzere 7 TL fiyat belirlenmişti. Üreticimiz randıman ve piyasa fiyatları düşük olduğunda yağlık zeytini Marmarabirlik’e verirken, randıman yükseldiğinde ve fiyatlar Marmarabirlik fiyatlarına geldiğinde ürününü piyasaya verdiğini gözlemliyoruz. Bu davranışın kooperatifçilik ruhuna aykırı olduğunu düşünüyoruz” dedi.

2021/22 iş yılı ürün alım kampanyasında kota uygulamasının yapılmadığını ve ortakların vermiş olduğu rekolte beyanı üzerinden alım yapıldığını belirten Başkan Asa, “Ortaklarımızın rekolte beyanlarını tamamlayamayacağını tahmin etmekteyiz. Bu da şunu göstermektedir. Gerçekten uzak rekolte beyanı her zaman alım planımızı olumsuz etkilemektedir” şeklinde konuştu.