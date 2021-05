Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla mayıs ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı mayıs ayı için yüzde 13,70 oldu.Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla mayıs ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı mayıs ayı için yüzde 13,70 oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise TÜFE’de Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,70 artış gerçekleşti.