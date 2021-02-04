Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 29 Ocak ile biten haftada 2 milyar 207 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 29 Ocak ile biten haftada 2 milyar 207 milyon dolar artarak 95 milyar 536 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 856 milyon dolarlık artışla 50 milyar 511 milyon dolardan 53 milyar 367 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 29 Ocak haftasında 649 milyon dolarlık azalarak 42 milyar 818 milyon dolardan 42 milyar 169 milyon dolara geriledi.