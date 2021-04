Mindray, evrensel bağlantılı M-Connect’i tanıttı

Tıbbi cihazların ve entegre çözümlerin geliştiricisi ve sağlayıcısı olan Mindray, evrensel bağlantılı M-Connect platformunun daha fazla hastayı izlemeye olanak sağlayacağını duyurdu.

Mindray, entegre bir BT çözümüyle bireysel hasta izleme potansiyelini ortaya çıkaran evrensel bağlantılı platformu M-Connect’i piyasaya sürdüğünü duyurdu. Verilen bilgiye göre, çeşitli entegre BT çözümlerinden oluşan M-Connect platformu; hastaları, sağlık hizmeti sağlayıcılarını, cihazları ve sağlık sistemlerini daha fazla görünürlük, yalınlaştırılmış iş akışları, gelişmiş klinik karar verme süreci ve daha iyi hasta gizliliği için bir araya getirebiliyor. Bu çözümler, sağlık hizmeti sağlayıcılarının kaynakları verimli bir şekilde tahsis etmelerini ve klinisyenlerin hasta verilerine her an, her yerde erişmelerini sağlar.

"Akıllı dünya geliyor. 5G, AI, IoT ve diğer gelişmekte olan teknolojiler herkes için her yerde yeni olanaklar, fırsatlar ve deneyimler vaat ediyor" diyen Mindray Grup Başkan Yardımcısı Li Xinsheng,"M-Connect geleceği şekillendiriyor, yeni bir bağlantı çağına ilham veriyor ve hastaları sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla buluşturuyor. Birlikte, teknolojinin sağlık sektörü için faydalarından yararlanabiliriz".