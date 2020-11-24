Pandemiden çıkış yolları masaya yatırıldı

Bu yıl 12’ncisi düzenlenen Rekabet Kongresi, ‘Sürdürülebilir Sektörler: Yeni Dönemin Rekabet Senaryoları’ ana temasıyla başladı. Düzenlenen kongrenin ilk gününde, iş dünyasının pandemi sürecinden çıkışı için atması gereken adımlar konuşuldu.

İş dünyası, kamu, akademi ve STK’ların daha rekabetçi olmaları hedefiyle Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) tarafından bu yıl 12’nci kez düzenlenen Rekabet Kongresi başladı. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) desteğiyle çevrim içi ortamda gerçekleştirilen ve iki gün sürecek olan kongrenin bu yılki ana teması ‘Sürdürülebilir Sektörler: Yeni Dönemin Rekabet Senaryoları’ oldu. Dünya Gazetesi Genel Yayın Müdürü Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde düzenlenen etkinlik; TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı’nın açılış konuşmalarıyla başladı.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Kovid-19 ile mücadelenin uzun soluklu bir maraton olacağını belirterek, “Türk iş dünyası olarak ümitsizliğe kapılma lüksümüz yok, hiçbir şey için umutsuz değiliz. Ancak kapsayıcı iş birlikleri ile küresel bir çözüm için birlikte çalışmamız gerektiğine inanıyoruz. İhracatımızın yarısını gerçekleştirdiğimiz ve doğrudan yabancı sermayede ilk sırada yer alan AB’nin yeşil ve dijital dönüşüm gündemini yakından takip edip, ekonomimizi ve işletmelerimizi bu yeni duruma hazırlıklı hale getirmeliyiz. Faiz-enflasyon-kur sarmalında enerjimizi boşa harcıyoruz. İhracatımızın katma değer oluşturmasının yolu yine katma değerli üretim ve hizmet ile mümkün. Diğer taraftan yatırım ortamını iyileştirmek, güven iklimini oluşturmak ve riskleri azaltmak için ev ödevlerimizi eksiksiz yerine getirmeliyiz. Yeni Türkiye hikayesinin öznesi; hukuk devleti, bağımsız kurumlar, yüksek teknoloji kullanımı, katma değerli üretim, sürdürülebilirlik ve verimlilik temelli politikalar olacaktır” dedi.

Pandemi sürecinde yaşanan ikinci dalganın, finansmana erişim ve düşük rekabet gücü gibi sorunlarla mücadele eden KOBİ’leri daha fazla etkilediğine dikkat çeken Turan, iş dünyasının geri ödemesiz desteklerin artırılması, bazı sektörlerde indirilen KDV oranının bütün sektörlere yayılması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele yönünde beklentisi olduğunu yineledi.

“İstihdam, verimlilik ve yetenek uyumsuzluğu sorunlarını aşmalıyız”

Türkiye’deki tüm sektörlerin pandeminin zorlu koşullarına rağmen güçlü bir geri dönüşü hedeflediğini söyleyen SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı, “Ekonomimizin önemli çarklarını döndürmeye çalıştığımız bu dönemde, finansa erişim, tedarik zincirinin sağlamlığı, lojistiğin aksamaması, üretimin güvenliği ve çevresel koşullar, iş dünyasının daha hızlı reaksiyon göstermesini zorunlu kılıyor. Diğer taraftan işletmelerin finansal destek ihtiyacının karşılanması ve öngörülebilir yatırım ortamının sağlanması büyük önem taşıyor. Ülkemizde görülen istihdam, verimlilik ve yetenek uyumsuzluğu sorunlarını aşmamız, ekonominin global rekabetçiliğini artırmak için temel gündemimiz olmalı. Uzun vadeli dijital dönüşüm ve diğer makroekonomi politikalarıyla bu sorunların üstesinden hep birlikte, ortak akıl sayesinde gelebiliriz. Günün değişen trendlerini en küçük işletmeciden en büyüğüne yakalamalı, dijitalleşme yatırımlarını artırmalı, yeşil enerjiye geçişi hızlandırmalıyız. Küresel rekabetçilik ve kalkınma liginde yerimizi üst basamaklara çıkarmanın reçetesi bu konularda çözüm üretmekten geçiyor" açıklamalarında bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından geçilen panelde, ’Değişen Dünya ve Yeni Senaryolar’ ele alındı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly, ’Türkiye ve Avrupa’da 2020-2021 Ekonomik Büyüme Tahminleri’; Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Fark Labs Kurucusu Ahu Büyükkuşoğlu Serter, ’İş Dünyasında Kadın Liderliği ve Stratejik İş Planlaması’; TÜRKONFED International ve TUİD Yönetim Kurulu Başkanı Burak Pehlivan, ’Yeni Normalde Uluslararası Ticaretin Değişen Dinamikleri’; European Neighbourhood Council Yönetici Direktörü Samuel Doveri Vesterbye, ’Türkiye Ekonomisinin Sürdürülebilirlik Gelişimi ve Yeşil Ekonomiye Uyumu’ ve UNDP Türkiye Kapsayıcı Sürdürülebilir Büyüme Portföyü Yöneticisi Mustafa Ali Yurdupak, ’Pandeminin Pençesinde İş Dünyasının Sürdürülebilirlik Notu’ başlıklı konuşmalarıyla sürdürülebilirliği farklı yönlerden değerlendirdi.