Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 6,7560 liradan, euro ise7,5770 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarışı’da 6,7540 liradan alınan dolar, 6,7560 liradan, 7,5750 alınan euro ise 7,5770 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,74 liradan, euro ise 7,56 liradan satılmıştı.
DOLAR 6,7560 LİRADAN, EURO İSE7,5770 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.
Dolar 6,7560 liradan, euro ise7,5770 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarışı’da 6,7540 liradan alınan dolar, 6,7560 liradan, 7,5750 alınan euro ise 7,5770 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,74 liradan, euro ise 7,56 liradan satılmıştı.