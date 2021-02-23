TARSİM’den Azerbaycanlı heyete ‘Tarım Sigortaları Eğitimi’

TARSİM’in Azerbaycan Cumhuriyeti Agrar Sigorta Fonu ile gerçekleştirdiği işbirliği çalışmaları çerçevesinde sürdürülen rehberlikler tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye Tarım Sigortaları Sistemi modelinin kardeş ülke Azerbaycan’da kurulabilmesi amacına yönelik olarak, TARSİM’in Azerbaycan Cumhuriyeti Agrar Sigorta Fonu ile gerçekleştirdiği işbirliği çalışmaları çerçevesinde sürdürülen rehberlikler tüm hızıyla devam ediyor. Bu doğrultuda, 15-19 Şubat tarihlerinde Türkiye’ye ziyaret gerçekleştiren Azerbaycanlı heyet, TARSİM’in organizasyonunda düzenlenen Bitkisel Ürün ve Hayvan Hayat Sigortaları konulu, teorik ve sahadaki pratik eğitimlere katılım sağlayarak, gözlemlerde bulundu. Ayrıca heyet, reasürans anlaşmaları ile ilgili olarak Türk Reasürans (Türk Re) A.Ş. Genel Müdürü ve Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu Üyesi Z. Selva Eren ve Türk Reasürans (Türk Re) A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ebru Kır ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Teorik eğitimler, TARSİM’in İstanbul’daki Genel Müdürlüğünde; sahadaki pratik eğitimler ise Hayvan Hayat Sigortaları branşında Kocaeli’de, Bitkisel Ürün Sigortası branşında ise Bursa’da gerçekleştirildi.

Eğitim programı kapsamında, risk inceleme ve hasar tespit çalışmalarında görev alan tarım eksperlerinin ilgili mevzuat kapsamındaki iş, eğitim ve sınav süreçleri, poliçe üretimi, risk inceleme ve hasar tespit süreç ve yöntemleri, poliçe oluşumu esnasında gerekli olan parametrik (ilk kabul, son kabul ve son hasat tarihleri, ürünlere ait verim parametreleri, ürün birim bedelleri) bilgilerin oluşturulması hususlarına ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu.

Hayvan Hayat Sigortaları branşındaki saha eğitimleri, 18 Şubat tarihinde Kocaeli’nin Kandıra ilçesinin Yağcılar ve Balcı Köylerinde, büyükbaş hayvan hayat sigortasında ‘risk inceleme’ ve kümes hayvanları hayat sigortası branşında ‘hasar tespit’ işlemleri olarak düzenlendi. Bitkisel Ürün Sigortaları branşındaki saha eğitimi ise programın son gününde, Bursa’nın Osmangazi ilçesinin Ahmetbey Köyü’nde nektarin ürününde çiçeklenme döneminde meydana gelen don hasarının tespiti olarak yapıldı.