Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 1,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Eylül ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verisini paylaştı. Buna göre, ticari süt işletmelerince Eylül ayında 785 bin 162 ton inek sütü toplandı. Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 1,6 arttı. Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 arttı. Eylül ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,4, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 6 azalarak 121 bin 220 ton olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 6,2 azalarak 1 milyon 126 bin 425 ton olarak gerçekleşti. Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 9,1 azalarak 100 bin 431 ton, Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 artarak 855 bin 92 ton olarak gerçekleşti.

Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, ayran üretimi yüzde 28,9, tereyağı üretimi yüzde 27,4, yağsız süt tozu üretimi yüzde 7,2, artarken, kaymak üretimi yüzde 0,7, inek peyniri üretimi yüzde 7,5, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 9,6, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 30,8, azaldı. Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yağsız süt tozu üretimi yüzde 22,5, ayran üretimi yüzde 16,9, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 12,6, kaymak üretimi yüzde 5,5, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 4,6, tereyağı üretimi yüzde 1,1 artarken, inek peyniri üretimi yüzde 0,02 azaldı.