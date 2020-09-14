Turkcell’den Giresun’a Paycell ile yardım eli

Turkcell, sel felaketinin yaşandığı Giresun’da faaliyet gösteren 350 esnafa ve 200 aileye hibe desteğinde bulundu. Yapılan şirket açıklamasına göre felakette zarar gören dükkan sahiplerine ve ailelere yapılan destek, kişilerin adına düzenlenen Paycell kartlarına tanımlanacak. Giresunlu esnaf ve aileler, yerli ve milli ödeme altyapısı Paycell üzerinden yapılan hibeyi diledikleri gibi kullanabilecekler.
Dijital operatör Turkcell, sel felaketinin meydana geldiği Giresun’a yardım elini, yerli ve milli ödeme altyapısı Paycell ile uzattı. Selden olumsuz etkilenen 350 esnaf ve 200 aileye, Turkcell’in yeni nesil ödeme platformu Paycell aracılığıyla 400 bin TL’den fazla hibe desteği tanımlandı. Giresun Valiliği’nin himayesinde başlatılan kampanya kapsamında hibe desteği Turkcell’in yeni nesil ödeme platformu Paycell üzerinden aktarılacak.
“Yerli ve milli teknoloji altyapımız ile Giresunlu vatandaşlarımızın yanındayız”
Hibe desteğinden yararlanacak Giresun esnafları ve aileler Paycell’in anında kullanımına hazır, ön ödemeli alışveriş kartı olan Paycell Kart ile tanımlanan tutarı Turkcell Mağazaları’ndan ya da Paycell uygulaması üzerinden aktive ettikten sonra kullanabilecek. Visa entegrasyonu sayesinde tüm mağaza ve internet alışverişlerinde kullanılabilen Paycell Kart aracılığıyla yatırılan tutar, tüm banka ATM’lerinden ve PTTMatik’lerden 2 ay boyunca ücret ödemeden nakit olarak da çekilebilecek.
Turkcell COVID-19 döneminde ekosistemin canlılığını kaybetmemesi amacıyla Mart ayında 26 milyon TL’lik dev bir destek paketi hazırlamış, sonrasında hazırlanan esnafa özel can suyu desteği kapsamında ise salgın sonrası iş yerine geri dönen restoran, kafe, kuaför, taksi durağı gibi küçük işletmelerin ilk üç ay boyunca sabit internetini karşılama kararı almıştı.
Turkcell çalışanlarından Giresunlulara yardım kampanyası
Turkcell’in selden olumsuz etkilenen Giresun’a yapacağı hibe desteğinin yanı sıra, Turkcell çalışanları da Giresunlu aileler için acil yardım kampanyası başlattı. Turkcell Gönüllüleri çatısı altında başlatılan kampanya aracılığıyla felaketten etkilenen Giresunlu ailelerin çocuklarına uzaktan eğitim döneminde destek olması için Mini Notebook dağıtılacak.