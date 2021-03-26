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Türkiye Bankalar Birliği’nden Hüseyin Aydın açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın’ın, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini 26 Mart 2021 tarihinde devrettiğinden, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de tamamladığı açıklandı.

Türkiye Bankalar Birliği’nden Hüseyin Aydın açıklaması
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Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın’ın, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini 26 Mart 2021 tarihinde devrettiğinden, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de tamamladığı açıklandı.

Türkiye Bankalar Birliği’nden (TBB) yapılan yazılı açıklamada, ’’ Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini 26 Mart 2021 tarihinde devrettiğinden, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi de tamamlanmıştır.

Birliğin Statüsü’ne göre yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi genel müdürler arasından ismen seçilmektedir.

Birlik Başkanlığı’nı 20 Nisan 2011 tarihinden itibaren sürdüren Hüseyin Aydın’a Türkiye ekonomisine, bankacılık sektörüne ve Birlik çalışmalarına sağladığı değerli katkılar; zor dönemlerde Birliği temsil ederken gösterdiği kapsayıcı, yapıcı, özverili, iletişime açık, çözüm odaklı yaklaşımı nedeniyle teşekkür eder, esenlikler dileriz’’ denildi.
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