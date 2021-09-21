Türkiye’nin ilk uçan arabası Cezeri’ye yoğun ilgi

Türkiye’nin ilk uçan arabası ‘Cezeri’ Teknofest 2021’de ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Türkiye’nin ilk yerli ve milli insansız hava araçlarını üreten Baykar, en yeni teknolojilerle geliştirdiği ürünleri TEKNOFEST’ 2021’de sergiliyor. Baykar tarafından milli ve özgün kaynaklarla geliştirilen uçan araba ‘Cezeri’ TEKNOFEST 2021’de katılımcılarla buluştu. Daha önce 2019 yılında gerçekleşen TEKNOFEST’te tanıtılan uçan araba bugün başlayan TEKNOFEST’te de görücüye çıktı. Uçan arabanın gelecekte trafik sıkışıklığının önlenmesine, şehir içi ulaşımın kolaylaşmasına katkıda bulunması öngörülüyor. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği uçan arabanın 10 - 15 yıl içinde yollara inmesi bekleniyor.

TEKNOFEST’i ziyaret eden Göksel Yaman isimli vatandaş uçan arabayla ilgili olarak ‘’Uçan araba ‘Cezeri’ oldukça ilgimizi çekti. Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz araçlara benziyor. Kullanılmaya başlandığında trafik sorununa çözüm olabilir ve hayatı kolaylaştırır. Yerli firmalarımızın böyle teknolojiler geliştirmesinden dolayı çok mutlu ve gururluyum’’ dedi.