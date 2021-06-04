ULUSKON ile Portekiz arasında birçok alanda iş birliği yapılacak

Portekiz’in Ankara Büyükelçisi Jaime Van Zeller Leitao, ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Atasoy’u genel merkezde ziyaret etti. Toplantıda, Türkiye ile Portekiz arasında inşaat, enerji gibi birçok sektörde iş birliğinin artırılması hedeflendi.
Büyükelçi Jaime Van Zeller Leitao, ULUSKON Genel Merkezi’nde olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyleyerek, "ULUSKON dünyada çok önemli projelere imza atıyor. Türkiye ve Portekiz arasındaki ticaretin büyümesinde ULUSKON’un önemli bir yeri olacağını düşünüyorum. Portekiz Türkiye ekonomi zirvesini Genel Başkan Nezaket Atasoy ile planlayıp yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.Ayrıca ULUSKON’lu iş dünyasından temsilcileri en kısa zamanda Portekiz’de görmekten mutluluk duyacağını ifade eden Leitao, iş dünyasından temsilcileri ülkesine davet etti.