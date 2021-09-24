Yerli ZİHA’lar çiftçiye destek olacak

Tarımda kullanılabilecek ZİHA’lar TEKNOFEST’te görücüye çıktı. Çiftçinin işini kolaylaştırmayı düşünerek yerli ZİHA’yı geliştirdiğini belirten Huzeyfe Yılmaz, “Çiftçi artık elleriyle değil ZİHA ile tarlalarını ilaçlayacak” dedi.

Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliği olan TEKNOFEST’te, çiftçinin ilaçlama yaparken işlerini hızlandıracak olan ZİHA (Zirai İnsansız Hava Aracı) sergilendi. Tarımda kullanılacak olan ZİHA’lar, çiftçinin elleriyle uzun sürelerde yaptığı ilaçlamayı, bitkilere zarar vermeden damlacık püskürterek en kısa sürede yapacak. Türkiye’de yaklaşık 30 tane ZİHA ve bunları kullanan 12 pilotun bulunduğunu belirten TARNET’in Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz, “2 tip ZİHA’mız var; birisi 10 litre ilaç taşıyabiliyor, diğeri ise 20 litre. Ortalama 20 dakika havada kalabilen dronelarımız bu süre içinde 15-20 dönümlük araziyi ilaçlayabiliyor” dedi.

“Çiftçilerimiz ZİHA’lar ile tasarruf edecek”

Çiftçilerin zamanlarından, tarımda kullandıkları ilaçlardan ve sudan tasarruf edebilmeleri için ZİHA’ları tasarladıklarını belirten Huzeyfe Yılmaz, “Bu proje ile çiftçilerimizin girdi maliyetlerini teknolojiyle düşürmeyi planlıyoruz. Bunlardan ilki ZİHA ismini verdiğimiz tarımsal drone. Bir tane drone ile Samsun Çeltik’te denemeler yaptık. Çok ciddi bir verim aldık. Normalde ilaçlama yapmak çiftçi için gerçekten zor. Manuel olarak yani elleriyle ilaçlama yapacaklar ya da traktörler ile ilaçlama yapacaklar. Bunlarda zor işler. Biz, bu drone sayesinde çiftçimizin işini kolaylaştırmak istedik. Özellikle ZİHA kullanıldığında yüzde 50’ye varan bir tasarruf sağlamış oluyorsunuz. Suda ise yüzde 90’a varan bir tasarruf sağlamış oluyor. Süre olarak, el ile ilaçlamaya göre ZİHA ilaçlamasında 4’de 1 oranında avantaj sağlamış oluyorsunuz” şeklinde konuştu.

“15 dakikada 15 dönüm arazi ilaçlanabiliyor”

Toplamda 2 tip ZİHA bulunduğunu aktaran Yılmaz, “Elimizde yerli ve milli olarak ürettiğimiz 2 tip ZİHA var; 10 ve 20 litrelik. 10 litrelik ZİHA’mız yaklaşık 15 dakika havada kalabiliyor. 15 dakikada 15 dönümlük araziyi ilaçlayabiliyor. Bununla beraber 20 litrelik ZİHA’mız ise 20 ile 25 dakika arasında havada kalabiliyor. 20 dönümlük araziyi bu süre içerisinde ilaçlayabiliyor. Yazılımı tamamen kendi imkanlarımızla yapıldı. Toplamda 30 ZİHA’mız var. 15 tanede ZİHA kullanan pilotlarımız var. ZİHA’ları çiftçiye verme gibi bir hedefimiz yok. Çiftçiler, bize ilaçlama yapabilmek için ZİHA talebinde bulunuyor. Kaç dönüm araziyi ilaçlayacaksa kendi pilotlarımızı ve ZİHA’larımızı gönderiyoruz. Ekibimiz gerekli alanı ilaçlıyorlar” ifadelerini kullandı.