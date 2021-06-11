Zorlu Enerji’nin ZES markası “Enerjimiz Geleceğimiz” ödülünü aldı

Zorlu Enerji’nin şehirlerdeki karbon salımını azaltmak amacıyla 2018 yılında kurduğu ve bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de dahil olmak üzere, Türkiye’de 81 ilde bin noktaya ulaşan elektrikli araç şarj istasyonu ağı ZES (Zorlu Energy Solutions) markası, “Enerjimiz Geleceğimiz” ödülüne layık görüldü.
Türkiye’nin elektrikli şarj istasyonu ağı ZES’i sürdürülebilir bir ekosistem amacıyla hayata geçirdiklerini, bundan sonraki tüm yatırımlarında da yenilenebilir enerji kaynaklarını merkezlerinde tutacaklarını vurgulayan Sinan Ak, “Çevre dostu, enerji tasarruflu, düşük emisyonlu ve aynı zamanda sessiz olmaları nedeniyle tüm dünyada kullanım oranı artan elektrikli otomobillerin ülkemizde de yaygınlaşmasına destek olmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Elektrik tüketiminin yüzde 100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağladığımızı ve bunu IREC sertifikası ile belgelediğimiz elektrikli araç şarj istasyonu ağı ZES markamızın Türkiye içinde pazar payını yüzde 60’a ulaştırmış bulunuyoruz. Bu alandaki yatırımlarımızı hızla sürdürüyor ve dileyen elektrikli araç sahiplerinin evlerine veya iş yerlerine özel ya da paylaşımlı olarak şarj istasyonu kurulumu gerçekleştirebiliyoruz. Tüm faaliyetlerimizde sürdürülebilirliği iş modelimizin merkezine koyuyoruz” dedi.
“Dijitalizasyonda dönüşümü yakalamak ülkenin cari açığına katkı sağlayabilir”Sinan Ak, 2020 yılında elektrikli araç satışları geçtiğimiz yıl dünyadaki toplam araç satışlarının yaklaşık yüzde 5’ini oluşturduğunu belirterek, “Avrupa’da elektrikli araçlar konusunda ciddi bir dönüşüm var. Geçen yıl pandemi döneminde Avrupa’daki toplam otomotiv pazarı yüzde 20 daralmış olmasına rağmen elektrikli araç satışları yüzde 117 artış gösterdi. Ülkemizdeki fırsatları da bu bakış açısı ile bu dönüşümün bir parçası olmayı hedefleyerek değerlendirmemiz gerekiyor. Bu sayede ülkemizin cari açığına da katkı sağlayabiliriz. Şirket olarak pazardaki bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için dijitalizasyon çalışmalarımız doğrultusunda kurduğumuz elektrikli araç şarj altyapımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Halihazırda Türkiye’de elektrikli şarj istasyonu sayımız bine ulaşmış durumda. geliştirmiş olduğumuz bilgi birikimini Avrupa başta olmak üzere, çevre coğrafyalara taşıma hedefi içindeyiz. Önümüzdeki 10 senelik süreçte teknolojiyi yakalamak ve dijital dönüşümle uyumlanmak gerekiyor. Biz de bu yöndeki çalışmalarımıza hız vermiş bulunuyoruz” açıklamasında bulundu.