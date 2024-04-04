Emirhan İlkhan, Süper Lig'de 2. golünü attı
Başakşehir forması giyen Emirhan İlkhan, Beşiktaş mücadelesinin son dakikalarında attığı golle Süper Lig'de 2. golünü kaydetti.
Başakşehir forması giyen Emirhan İlkhan, Beşiktaş mücadelesinin son dakikalarında attığı golle Süper Lig’de 2. golünü kaydetti.
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında RAMS Başakşehir, Beşiktaş’ı konuk etti. Karşılaşma turuncu-lacivertlilerin 19 yaşındaki futbolcusu Emirhan İlkhan’ın son dakikalarda attığı golle 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İlkhan, attığı bu golle Süper Lig’de 2. kez gol sevinci yaşadı. Milli futbolcu, ilk golünü ise 2021-2022 sezonunda Beşiktaş formasıyla ligin 20. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında atmıştı.
19 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş karşısında mücadelenin 83. dakikasında Olivier Kemen’in yerine oyun dahil oldu.