Emlak Ofisi hizmete başladı

'Yeni nesil emlak dünyası' mottosuyla hizmet verecek olan Emlakofisi.net yayına başladı. Emlakofisi.net kullanıcıları, birçok sistemde yer alan ücretli olan hizmetler ve avantajlardan ücretsiz olarak faydalanabilecek.

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  • 06.05.2022 14:58
  • Güncelleme: 06.05.2022 14:59
Emlak Ofisi hizmete başladı
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İnternet kullanımının zirve yaptığı bu dönemde faaliyetine başlayan emlakofisi.net, SHA bünyesinde hizmet verecek. SHA’nın yazılım uzmanlarınca geliştirilen sistemde bireysel ve kurumsal üyelere birçok avantajlar sunuluyor.
Hali hazırda kullanılan birçok emsal sistemlerde ücretli olarak sunulan hizmetler emlakofisi.net adresinde ücretsiz olarak sağlanıyor.
Türkiye genelinde satılık ve kiralık gayrimenkulleri özel arama motoru sayesinde hızlıca bulup inceleyebileceğiniz, satıcı ile birebir görüşebileceğiniz sistemde arsa, villa, tarla gibi birçok gayrimenkulü bulabileceksiniz.
https://emlakofisi.net
 

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SHA Editör
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