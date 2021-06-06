TOKİ Silivri kura çekilişi tamamlandı

Toplam 758 adet konut ve 24 adet dükkanın kura ile satışa sunulduğu TOKİ Silivri Alipaşa Mahallesi'nde bulunan konut ve dükkanlar, 4 Haziran Cuma günü sahiplerini buldu. TOKİ Silivri kura çekilişi canlı yayını internet üzerinden takip edilebildi.

TOKİ Silivri kura çekilişi canlı yayını ile konutlar sahibini buldu. Kura çekilişi sonucunda konutu belirlenen İstanbul Silivri Alipaşa Mah. 1. ve 2. Etap Projeleri hak sahipleri T. Halk Bankası A.Ş. Silivri Şubesinde, İstanbul Silivri Alipaşa Mah. 3. Etap Projesi hak sahipleri T. Halk Bankası A.Ş. E-5 Şubesinde ilan edilecek Sözleşme İmzalama Programında belirtilen tarihte sözleşme imzalayacaktır.

TOKİ SİLİVRİ CANLI YAYIN KURA ÇEKİLİŞİ

TOKİ Silivri kura çekilişi canlı yayınla gerçekleşti. Kuranın tamamlanmasıyla birlikte nihai sonuçlar, kurumun resmi internet sitesi aracılığıyla duyurulacak. Kura sonuçları sorgulama ekranı öncesinde yayını aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2021, 17:26