Enerjisa Dağıtım Şirketleri hizmet verdiği 14 ilde seçim tedbirlerini tamamladı

Türkiye’de 3 elektrik dağıtım bölgesindeki 14 ilde 22 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren Enerjisa Dağıtım Şirketleri, kesintisiz ve kaliteli elektrik için yürüttüğü çalışmaları, 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik aldığı tedbirlerle sürdürdü.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri, Başkent EDAŞ ile Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak’ta, Ayedaş ile İstanbul Anadolu Yakasında, Toroslar EDAŞ ile Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Osmaniye ve Mersin’deki kritik noktalar için seçimden haftalar önce başlattığı bakım çalışmalarını tamamladı.

Şirket yaptığı çalışmalar hakkında şu açıklamayı yaptı:

Seçim sürecinde enerji arz güvenliği kritik hale gelen noktaları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) koordinasyonunda belirleyen şirket, bu noktaları besleyen dağıtım merkezi, Kesici Ölçü Kabini (KÖK), trafo, pano ve aydınlatma tesisleri gibi elektrik dağıtım şebekesi unsurlarındaki kontrol ve bakımlarını tamamladı.

İl ve ilçe seçim kurulları, oy toplama merkezleri, parti genel merkezleri başta olmak üzere 502 kritik noktada özel tedbir alan Enerjisa Dağıtım Şirketleri, seçim günü sabahın erken saatlerinden, oy sayımının tamamlanacağı saate kadar YSK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Valilikler, Kaymakamlıklar ve kolluk kuvvetleri ile koordineli bir şekilde seçim sürecinin sorunsuz tamamlanması için faaliyetlerini sürdürecek.

Planlı kesintiler iptal, 5 bin 559 personel teyakkuzda

Enerjisa Dağıtım Şirketleri, 31 Mart tarihinde ülke genelinde gerçekleştirilecek mahalli idareler seçim süreci boyunca, normal şartlarda daha iyi elektrik hizmeti sunmak için gerekli olan planlı kesintileri de iptal etti. Şirket, seçimlerin güvenilir ve şeffaf bir şekilde gerçekleşmesi için seçim günü 5 bin 559 personel, 1956 ekip ve 1811 aracın seçim günü sahada olacak. Olası her senaryoya karşı göreve hazır olacağı nöbet yerlerini belirleyen şirketin, tüm yönetim kademesi ile seçim günü boyunca kesintisiz enerji için nöbette olacak.

Jeneratörler ve Mobil SCADA Merkezi göreve hazır

Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ, bölgelerinde seçim süreci boyunca kesintisiz elektrik hizmeti sunmak için çeşitli kapasitelerdeki 500’den fazla jeneratörü sorumluluk bölgesinde göreve hazır bulunduracak. Elektrik dağıtım şebekesinin uzaktan komuta ve kontrolünün sağlandığı SCADA merkezlerinde herhangi bir sorun yaşanmaması adına Enerjisa Dağıtım Şirketleri tarafından geliştirilerek hizmete sokulan Mobil SCADA Kontrol Merkezi, operatörleriyle hazır tutulacak.

Deprem bölgesinde ‘seçim’ tedbirleri

6 Şubat 2023 tarihli depremlerden etkilenen 11 ilin 5’inin elektrik dağıtımını üstlenen Toroslar EDAŞ’ın bölgesinde ise özellikle depremden yoğun olarak etkilenen Hatay ile Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde de tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Felaketin gerçekleştiği günden bu yana bölgedeki elektrik dağıtım şebekesini 1,9 milyar liralık yatırımla deprem öncesi değerlere tekrar ulaştıran şirket, bölgede seçim sürecinde hizmet verecek konteynerlerde enerji arz sürekliliği için gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.

Kritik noktalara canlı kontrol

Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği için yine Enerjisa Dağıtım Şirketleri tarafından bir ilk olarak devreye alınan Görüntülü Teyit Sistemi, seçim sürecinde kritik noktaların güvenliği için de kullanılacak. Çok tehlikeli olarak sınıflandırılan elektrik dağıtım faaliyetlerinde, sahadaki çalışanın iş aşamalarını canlı görüntülerle merkeze aktarıp merkezin teyidiyle ilerlemesini sağlayan bu sistemdeki görüntülü aktarım cihazları, kritik noktalarda bu noktaların güvenliğini gözlemleyecek. Olası arızalar teyakkuzdaki saha çalışanları tarafından yine merkeze iletilen canlı bağlantılarla takip edilebilecek ve ivedilikle giderilecek.

Ayrıca seçim süreci boyunca vatandaşlardan gelen kesinti ihbarları başta olmak üzere her türlü bilgilendirme ve talepler 186 numaralı Çağrı Merkezleri aracılığı ile takip edilirken, şirketlerin web siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden gerekli tüm bilgilendirmeler anlık olarak yapılacak.