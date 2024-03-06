Enes Emre Büyük: 'Hayalim A Takım'da oynamak'

Galatasaray'ın genç kalecisi Enes Emre Büyük, hayalinin A Takım'da oynamak olduğunu söyledi.

Enes Emre Büyük: 'Hayalim A Takım'da oynamak'
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Galatasaray’ın genç kalecisi Enes Emre Büyük, hayalinin A Takım’da oynamak olduğunu söyledi.

Galatasaray’ın altyapısında yetişen 17 yaşındaki file bekçisi Enes Emre Büyük, hedefleriyle ilgili konuştu. Büyük, "Her oyuncu gibi benim de Avrupa’da oynama hayalim var ama her zaman önceliğim Galatasaray. Hayallerimi gerçekleştirmek için çok sıkı çalışıyorum. Antrenmanlarımı aksatmadan hayallerim için yoğun çalışmalar yapıyorum. Kendimi kanıtladıktan sonra da A Takım’da oynamak istiyorum" dedi.

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