Esen: Açılan dava ve verilen tutuklama kararı hukuksuz

CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, Gezi Parkı karar duruşmasına ilişkin basın açıklamasında bulundu.

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  • 26.04.2022 18:29
  • Güncelleme: 26.04.2022 18:29
Esen: Açılan dava ve verilen tutuklama kararı hukuksuz
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Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı davasında tutuklu olarak yargılanan iş insanı Osman Kavala hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı verdi. Ayşe Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Mine Özerden, Çiğdem Mater Utku, Yiğit Ali Ekmekçi, Ali Hakan Altınay, Şerafettin Can Atalay hakkında ise 18 yıl hapis cezasına hükmedildi. Bu isimlerin tutuklanmalarına da karar verildi. Kararın ardından siyasiler ve bazı avukatlar, duruşmanın ardından Çağlayan Adliyesi önünde yaptıkları açıklamalarla karara tepki gösterdi. CHP İlçe Başkanı Berker Esen de yazılı bir açıklama ile Gazi'nin Yargı sürecine ilişkin değerlendirmesini kamuoyuyla paylaştı.

ESEN: GEZİ; HAKSIZLIĞA, ADALETSİZLİĞE, KEYFİLİĞE, DAYATMAYA, BASKIYA KARŞI DİRENMENİN ADIDIR

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Esen'in Gezi Parkı karar duruşmasına ilişkin değerlendirmesi aynen şu şekilde: “Ülkemizin 80 kentinde Gezi'ye katılarak anayasal haklarını kullanan, demokrasiye güç vermiş milyonlarca yurttaşımız, Gezi Parkı davasında verilen kararlarla tutuklanmak istenmektedir.

“GEZİ MİLYONLARCA İNSANIN, ONURUDUR; YARGILANAMAZ, TUTUKLANAMAZ!”

Gezi; haksızlığa, adaletsizliğe, keyfiliğe, dayatmaya, baskıya karşı direnmenin adıdır. Bir parktan tüm ülkeye ve dünyaya yayılan kente, doğaya, yaşama sahip çıkanların umududur. Bir kez daha söylüyoruz, Gezi milyonlarca insanın, onurudur; yargılanamaz, tutuklanamaz!

Hiçbir delile dayanmadan sadece tek adamın gönlü olsun diye yeniden açılan bu dava ve verilen tutuklama kararı hukuksuzdur. Tarih elbette ki bu keyfiliği affetmeyecek ve günü geldiğinde haksızlığa boyun eğmeyenleri yargıladığını zannedenlerden hesap soracaktır.

“AND OLSUN; HESAP SORACAĞIZ…”

Buradan bir kez daha söylüyoruz!

And olsun! Mehmet Ayvalıtaş'ın, Abdullah Cömert'in, Ethem Sarısülük'ün, Ali İsmail Korkmaz'ın, Ahmet Atakan'ın, Berkin Elvan'ın hesabını soracağız! And olsun ki bu kumpası kuranlardan, beraat etmiş Gezi'yi yeni yargılama talimatı verenlerden hesap soracağız. And olsun ki Soma'nın da Gezi'nin de Ermenek'in de AKP'nin zulmettiği herkesin hesabını teker teker soracağız. And olsun gün gelecek, adalet herkese lazım olacak. Keyiflerine göre karar alanlar, mahkemelerde hesap verecekler!”

SHA Editör
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