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Fabrikadan 70 bin liralık bakır kablo çalarken suçüstü yakalandı
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Fabrikadan 70 bin liralık bakır kablo çalarken suçüstü yakalandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde faaliyetlerini durduran bir Ayçiçek yağı fabrikasının zemin katında 70 bin liralık kabloları çalmaya çalışan zanlı jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Fabrikadan 70 bin liralık bakır kablo çalarken suçüstü yakalandı
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Kırklareli İI Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde suç ve suçlularla mücadelede modern suç önleme stratejileri çerçevesinde yapay zeka yeteneklerinden de faydalanılarak suç işleme riski yüksek olan kritik bölgelerle birlikte, suç işlemeyi alışkanlık haline getiren şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde jandarmanın dedektifleri olarak da bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi’nin (JASAT) koordinesinde Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timlerinin gerçekleştirdiği önleyici kolluk faaliyeti esnasında daha önceden pek çok suça karıştığı bilinen T.U. (35), isimli şahıs Lüleburgaz D-100 karayolu üzerinde bir süre önce faaliyetlerini durduran bir ayçiçeği yağı fabrikasının zemin katında bakır kabloları çalarken suçüstü yakalandı.

70 bin liralık kablo çalarken yakalandı

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Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şahsın, geçmiş dönemlerde de 7 hırsızlık, 5 uyuşturucu ve 1 adam yaralama olmak üzere toplam 13 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Yaklaşık 80 metre uzunluğunda ve maddi değeri 70 bin TL civarında olan bakır kablolara el konulurken, hırsızlık suçunu işleyen T.U. jandarma tarafından gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelisinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İHA
Editör

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