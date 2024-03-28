Fatih'te 5 bin kişi iftar sofrasında buluştu

Fatih Belediyesi tarafından iftar programı düzenlendi. 5 bin vatandaşın katıldığı iftar programda konuşan Fatih belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Bundan 10 gün önce İçişleri Bakanımız Fatih’te son üç yıldır suç oranlarında düşüş yaşandığını açıkladı. 2019 yılına göre, 2023 yılında yüzde 24 oranında suçta azalma var” dedi.

Ramazan ayının ilk gününden itibaren farklı mahallelerde iftar programı düzenleyen Fatih Belediyesi, bu kez de Yavuz Selim Mahallesi’ndeki Çukurbostan Parkı’nda vatandaşları ağırladı. Düzenlenen iftar programında 5 bin kişi aynı sofrada orucunu açarken, Ramazan’ın huzurunu bir arada yaşandı. Program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. İftara, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da katılarak vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

“5 yıldır bizde eser ve hizmet üretmenin gayreti içinde olduk”

İftar programında konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Her kesimden insan, bütün kardeşlerimizle bir sofrada toplanmış olduk. Ramazanın ruhuna uygun sofra kuruldu. Rabbim bereketinden faydalanmayı hepimize nasip etsin. 5 yıl önce göreve geldik. Burada belediye başkanı olarak seçildik. 5 yıldır bizde eser ve hizmet üretmenin gayreti içinde olduk. 5 yıl boyunca Fatihimiz de ne yapabiliriz diye düşündük. Eser üretmekte ciddi gayretlerimiz oldu. Sadece bu 5 yılda, 13 tane kütüphane açtık. 11 spor tesisi, 13 kültür sanat mekanı, yaklaşık 16 tane kadınlarımızın eğitim aldıkları birimler açıldı. Bundan 10 gün önce İçişleri Bakanımız Fatih’teki suç oranları rakamlarını açıkladı. İlk defa Fatih’te son üç yıldır suç oranlarında düşüşler yaşanıyor. 2019 yılına göre, 2023 yılında yüzde 24 oranında suçta azalma var” dedi.