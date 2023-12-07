Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın babasından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'ya ziyaret

Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın’ın babası Sadık Yalçın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’yu ziyaret etti.

2017 yılında Batman’ın Kozluk ilçesinde bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın babası Sadık Yalçın, beraberindekilerle birlikte Cumhurbaşkanı Yalçın Topçu’yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki makamında ziyaret etti. TRT ortak yapımı olarak 24 Kasım’da vizyona giren "Aybüke Ben Öğretmen Oldum” filmine katkıları için Yalçın Topçu’ya teşekkür eden heyette filmin senaristi Uğur Kılıç ve filmin yapımcısı İsmail Demir de yer aldı.

Topçu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Öğretmenlerimiz milletimizin kandilleri gibidir. Onların ilim ışığı ebediyete irtihal etseler bile milletimizi aydınlatmaya devam eder. Aybüke öğretmenimiz, vatan sevgisi ve öğretmenlik aşkı ile milletimizin sinesinde bayraklaşan bir öğretmen olmuş ve sayıları 200’ü bulan bütün öğretmenlerimizin hatırasını bu film vasıtasıyla yaşatmıştır” dedi.

Şehit babası Sadık Yalçın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde milletin evinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı tarafından misafir edilmenin onurunu yaşadığını ifade ederek, manevi destekleri için Topçu’ya teşekkür etti.

Filmin senaristi Uğur Kılıç, filmin Cumhuriyetin 100’üncü yılında şehit öğretmenler başta olmak üzere bütün öğretmenlere bir saygı duruşu, bir vefa borcu niteliğinde olduğunu ifade etti. Ayrıca filmin iki kardeş ülke olan Azerbaycan ve Türkiye’nin geleceğini birleştiren bir film olduğunu belirten Kılıç, filmde Hocalı katliamına atıfta bulunulduğunu ve bölücü terör örgütünün gerçek yüzünü göstermesi bakımından hem terör örgütünün hem de Ermeni diasporasının uluslararası film platformlarında ciddi tepkisi ve saldırısı ile karşılaştığını söyledi.

Yapımcı İsmail Demir ise, filmin galasının 23 Kasım’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın himayelerinde yapılmasının çok büyük bir onur olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öğretmenlere verdiği değerin somut bir göstergesi olduğunu ifade ederek, Topçu’ya kabulleri için teşekkür etti.