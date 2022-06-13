Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln, İstanbul'da

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique, İstanbul'a geldi.

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  • 13.06.2022 19:26
  • Güncelleme: 13.06.2022 20:54
Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln, İstanbul'da
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique, İstanbul’a geldi.

Fenerbahçe’de Jorge Jesus’un teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından transfer çalışmaları da başladı. Sarı-lacivertlilerin, Santa Clara Kulübü’nden anlaşmaya vardığı Lincoln Henrique İstanbul’a geldi. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, akşam saatlerinde uçakla İstanbul Havalimanı’na inerken, kendisini kulüp yetkilileri karşıladı. Sağlık kontrolünden geçecek oyuncu daha sonra kulüp binasında kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.

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İHA

SHA Editör
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