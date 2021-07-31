Ortaköy’de Börekler Yarıştı

Silivri Belediyesi, bu akşam gerçekleştirmeyi planladığı 11. Ortaköy Börek Festivali’nin konser ve eğlence programlarını, birçok ilde meydana gelen orman yangınları nedeniyle ileri bir tarihe erteledi. Yaşanan can kayıpları ve vatandaşların mağduriyetine kayıtsız kalmayan Silivri Belediyesi, festivalin ‘Börek Yarışması’ bölümünü ise gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve Ortaköylü maharetli hanımların birbirinden lezzetli böreklerinin kıyasıya rekabetine sahne olan yarışmada, katılımcılar 96 tepsi börek ile boy gösterdi. Jüri üyeleri; Mutfak Koçu/Şef Recep Aydoğan, Haliç Üniversitesi Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Günay Hasdemir, Sarı Ev Yemekleri İşletmecisi Zerrin Otman, Silivri Belediyesi Gıda Mühendisi Özlem Mutlu ve Mutfak Şefi Ali Ekber Kepenek hazırlanan börekleri görüntü, form ve lezzetlerine göre değerlendirdi. Jüri tarafından yapılan puanlamaya göre yarışmada birinci olan Gülcan Karakoç tam altın, ikinci Cansu Köksal yarım altın, üçüncü Aydan Elibol ise çeyrek altın kazandı. Dereceye giren üç yarışmacıya ayrıca check-up hediye edildi. Üçüncü olan yarışmacıya ödülü Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hazım Tamer Dodurka, ikinciye MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın ve AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, birinci olan yarışmacıya ise Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz tarafından takdim edildi. Başkan Yılmaz, dereceye giren yarışmacıları tebrik ederken, yarışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

“İLK GÜNKÜ AŞKLA HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Festivaldeki konuşmasına “Bugün geleneksel hale gelen 11. Ortaköy Börek Festivali’ni buruk ama bir arada olmanın, geleneklerimizi, göreneklerimizi yaşatmanın gururu içinde gerçekleştiriyoruz.” sözleriyle başlayan Başkan Yılmaz, Ortaköy’de yapılan ve yapılması planlanan hizmetler hakkında şu ifadeleri kullandı: “Göreve geldiğimiz ilk günden beri Silivri’nin çarşı meydanından, sahilden ibaret olmadığını söyledik. Ortaköy var dedik, Selimpaşa var dedik, Danamandıra, Sayalar, Seymen, Gümüşyaka var dedik. Bütün hizmetlerimizi, bütün sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerimizi de bu mahallelerimize, bu köylerimize taşımalıyız dedik. Kendi kendine yeten, çalışkan, üretken belediyecilik anlayışıyla bütün vatandaşlarına önder, öncü olan bir belediyeyi hayal ettik. Bu anlayışla tarımsal faaliyetlerimizle bu topraklardan ümidini kesmek üzere olan çiftçilerimizle el ele, gönül gönüle verdik. Ortaköy’de bugün de dâhil olmak üzere çiftçilerimize, hayvancılarımıza yerli, milli, sertifikalı arpa tohumları ve saman dağıttık. Fide dağıtımına da devam edeceğiz. Depremde hasar gören Sezin Öztaş İlkokulumuzun temelini Çevre Bakanımızın talimatıyla çok kısa sürede attık. Çok amaçlı bir pazar alanını bitirmek üzereyiz. Asker uğurlamaları, kına geceleri, düğünler, nişanlar, iftar yemekleri, cuma namazları ve her türlü etkinliğin yapılacağı bir alanı Ortaköy’e kazandırmış olacağız. Bu alanda ayrıca çok güzel bir spor alanı ve piknik yapabileceğiniz bir etkinlik alanı da olacak. Buradan bağışçı Eriş ailesine Silivri halkı adına teşekkür etmek istiyorum. Ortaköy’ün Kurucu Belediye Başkanı Erdinç Tabak Beyefendi’nin başladığı ve yarım kalan bir belediye binamız vardı. Bu bina 10 yıldır kaderine terk edilmişti. Orada yapacağımız çalışmalar ile Ortaköy’de bir mahalle evi, çocuklarımız için bir etkinlik alanı, bir anaokulu ve üzerinde Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzün faaliyet göstereceği bir alan kazandıracağız. Amatör maçların oynandığı Ortaköy Stadı’nın durumu bizim istediğimiz seviyede değil. Stadı tel örgüsüyle, zeminiyle, soyunma odalarıyla, tribünleriyle yenileyip Silivri’deki sporcuların ve çocuklarımızın hizmetine sunacağız. Altyapı çalışmaları konusunda İSKİ’yi bekliyoruz. İSKİ çalışmalarını tamamladığında mahalle aralarındaki asfalt, bordür, kaldırım çalışmalarımıza, elektrik direklerinin yerin altına alınmasına, aydınlatma yapımına ve fiber optik kabloların döşenmesine devam edeceğiz. Biz ilk günkü aşkla, ilk günkü şevkle ve ilk günkü heyecanla hem sizlere hem de Silivri’de yaşayan bütün vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.”

BAŞKAN YILMAZ’DAN AŞI UYARISI

Konuşmasına pandemi ile mücadelede aşının önemine değinerek devam eden Başkan Volkan Yılmaz, “1,5 yılı aşkın bir zamandır mücadele ettiğimiz pandeminin inşallah bitiş noktasına geldik. Ben tüm hemşehrilerimin aşı noktasında dikkatlerini çekmek istiyorum. Pandemiden kurtulabilmek ve hayatımızın tekrar normale dönebilmesi için aşılama noktasında hepimiz üzerimize düşen görevi yapmalıyız. Aşı olmaktan kaçınmamalı ve maskeye, mesafeye, temizliğe maksimum derecede dikkat etmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

YILMAZ’DAN KARAYILAN’A “NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE!”

Ülkenin çeşitli illerinde yaşanan orman yangınları üzerinden siyaset yapma çabalarını eleştiren ve PKK elebaşı Murat Karayılan’ın tehdit içeren açıklamalarına net bir şekilde karşılık veren Başkan Yılmaz, “Ben her zaman şunu ifade ediyorum; bu ülke, bu memleket bizim. Güzel ülkemizde bizi millet yapan en önemli unsurlardan biri aynı tasada, aynı sevinçte bir olmak, yani kader birliği. Ancak sosyal medya üzerinden bu birliğimizi, bu birlikteliğimizi bozacak paylaşımları üzülerek müşahede ediyorum. Tabii ki siyasetçiler siyaset yapmalı ancak siyasetin yapılacağı mecra, siyasetin yapılacağı alanlar doğanın katledildiği, yaban hayatının, evcil hayvanların katledildiği orman yangınları olmamalı. Bugün ortak olmamız gereken gün. Eleştiri olacaksa da bunu yapıcı bir şekilde yapmalıyız. Bu orman yangınlarına çanak tutanlarla beraber hareket ederek bir yere varamayız. Bu asil millet feraset sahibidir. Günü geldiğinde her şeyi okuyabilecek, sandığa gittiğinde doğruyu görebilecek kapasitededir. Cumhuriyet tarihimizde bunun pek çok örneği var. Terör örgütü PKK’nın elebaşı Karayılan’ın geçtiğimiz günlerde, ‘Silahlarımız tükenir, sayımız azalırsa Bodrum’a iner yatlarınızı yakarız. Antalya’ya gelir seralarınızı yakarız. İstanbul’a gelir ağaçlarınızı, İzmir’e gelir ormanlarınızı yakarız.’ şeklinde bazı açıklamaları oldu. Şimdi ben Ortaköy’den bu zihniyete ve bu zihniyetin yancılarına seslenmek istiyorum: Bizim bütün ağaçlarımızı, bütün ormanlarımızı da yaksanız, onların yerine fidan ekeceğimiz kutsal bir vatanımız var. Bu vatanın üzerindeki bütün ağaçlar, bütün ormanlar susuz kalsa da onları sulayacak asil kanımız var. Ne mutlu Türk’üm diyene!” dedi.

Ortaköy Börek Festivali’ne; Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Dodurka, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Eşi Ezgi Yılmaz, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, Belediye Meclis Üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Başkan Volkan Yılmaz, festival boyunca yakından ilgilendiği vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Festivalin sonunda Rektör Dodurka ve Başkan Yılmaz, protokol üyeleri ile birlikte, yarışma için hazırlanan böreklerin tadına baktı.