Selimpaşa’nın Kavunları ve Bamyaları Yarıştı

Silivri Belediyesi, 31 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirmeyi planladığı Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Festivali’nin konser ve eğlence programlarını, ülkemizin birçok ilinde meydana gelen orman yangınları nedeniyle ileri bir tarihe erteledi. Yaşanan can kayıpları ve acılara ortak olan Silivri Belediyesi, festivalin yarışmalar bölümünü ise gerçekleştirdi. Üretimi teşvik etmek, bölgenin tarım ürünlerini tanıtmak ve üreticileri desteklemek amacıyla düzenlenen yarışmalara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Trakya Yayla Orkestrası, performansıyla festival alanını dolduran misafirlere müzik dinletisi sundu. Ayrıca festivale gelen tüm katılımcılara bölgede yetiştirilen doğal kavunlardan ikram edildi. Gün boyu alanda bulunan Nasreddin Hoca ve Mickey Mouse maskotları ise çocukların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

EN İYİ KAVUN VE BAMYALAR BELİRLENDİ

Topatan Kavunu ve Bamya Festivali’nde, Selimpaşalı hanımların birbirinden lezzetli bamya yemekleri ve çiftçilerin sezon boyunca gözü gibi baktığı mahsulleri jüri karşısına çıktı. Jürinin değerlendirmesine göre; En İyi Bamya Yemeği Yarışması’nda Zehra Gümüşay birinci, Sadiye Kanlı ikinci, Emel Pınarlı ise üçüncü oldu. Birinci olan Zehra Gümüşay ödülünü alırken gözyaşlarına hakim olamadı. Yarışmanın birincisi çeyrek altın, ikincisi gram altın, üçüncüsü ise yarım gram altın ile ödüllendirildi. En İyi Bamya Yarışması’nda Silivri Kent Konseyi Kadınlar Platformu birinci, Nevin Bekar ikinci, Sebahattin Demirel ise üçüncü oldu. En İyi Topatan Kavunu Yarışması’nda ise Asım Erkan birinci, Serdar Demirel ikinci, Atalay Atasoy üçüncü oldu. En iyi kavun ve bamya yarışmasında birincilere tam altın, ikincilere yarım altın, üçüncülere ise çeyrek altın ödül olarak verildi. Ayrıca dereceye giren tüm yarışmacılar Anadolu Hastanesinden check-up kazandı. Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer ve İstanbul Bölgesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri Birliği Başkanı Aygören Atınç ise ilk üçe girmeyi başaran yarışmacılara zarf içerisinde para ödülü takdim etti. Yarışmacılara ödüllerini Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, İstanbul Bölgesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri Birliği Başkanı Aygören Atınç, Silivri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuray Koçer, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Recep Akıncı, Selimpaşa Mahalle Muhtarı Hasip Önal, Silivri Belediyesi Meclis Üyeleri Sefer Ölçer, Gökhan Dirik, Ömer Tekin ve Celalettin Yazıcı takdim etti.

“EKMESİ BİZDEN DİKMESİ SİZDEN”

Yarışmaların ödül töreninin ardından konuşan ve Silivri Belediyesinin tarımsal üretim faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Tarihi çok eskilere dayanan, ilki 1974 yılında yapılan Geleneksel Selimpaşa Kavun ve Bamya Festivali’ne hoş geldiniz. Öncelikle Selimpaşa’nın kurucu Belediye Başkanı İzzet Gürçay’a, Eşref Balaban’a, Ahmet Yağcıoğlu’na ve ilk muhtarımızdan bugünkü muhtarımıza kadar Selimpaşa’ya hizmet eden herkese şükranlarımı sunmak istiyorum. Selimpaşa’da tarım temalı bir festivalin olması asla tesadüf değil. Bizler de Marka Kent Silivri, Mutlu Silivri sloganıyla çıktığımız yolda en önemli parametrenin bu tarım toprakları olduğunu vurgulamıştık. Göreve geldiğimiz ilk günlerde Silivri Belediyesinin hiç ekilmeyen, atıl durumdaki 350 dönüm arazisini Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz ile ektik. Daha sonra hasat ettiğimiz yerli, milli, sertifikalı arpa tohumunu eli nasırlı, gönlünü bu topraklardan hiçbir zaman ayırmamış çiftçi kardeşlerimizle paylaştık. Bu yıl çıtayı ve hedefi biraz daha yukarı taşıyarak 2 bin 500 dönüm arazide tarım faaliyetleri yürütüyoruz. Bu arazilerin bin 500 dönümü de Selimpaşa’da bulunuyor. 500 dönüm arazimize ayçiçeği ektik. Buradan elde edeceğimiz 50 bin litre ayçiçek yağını 5’er kiloluk tenekeler halinde 10 bin ailemizin, garibin gurebanın, yetimin düşkünün hanesine sokacağız. Hayvancılarımızın kaba yem ihtiyacına destek olmak amacıyla 75 dönüm araziye mısır ektik. Bu mısırları silaj haline getirerek 500’er kiloluk paketler halinde dar gelirli çiftçilerimize hibe edeceğiz. Belediyemize ait arazilerden elde ettiğimiz ürünlerle bu yıl çiftçilerimize direkt olarak 7 milyon TL katkıda bulunacağız. Buradan bir müjdeyi de vermek istiyorum: ‘Ekmesi Bizden Dikmesi Sizden’ sloganıyla bu yıl ekim yapacağınız kavun karpuz tarlalarının tüm sürümünü, tüm hazırlığını Silivri Belediyesi olarak biz yapacağız. Biz tarım kenti Silivri demeye, tarımıyla, turizmiyle, kültürüyle, sanatıyla bütün ilçelere örnek olan, herkesin gıpta ile seyrettiği ve bir gün yaşamayı arzuladığı Silivri için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

“KAÇAK YAPILARIN HEPSİNİ YIKACAĞIZ”

Tarım, orman ve hazine arazilerine yapılan kaçak yapılarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Volkan Yılmaz, “Silivri’de bağ evi, çiftlik evi adı altında tarım arazilerine, hazine ve orman arazilerine ciddi bir kaçak yapılaşma var. Bu topraklar bize miras değil emanet! Bu topraklar bizim namusumuz! Silivri’nin sınırlarına, tarım topraklarına, hazine ve orman arazilerine bu kaçak yapıları yapanların kartvizitinde ne yazarsa yazsın, amcası, dayısı, abisi kim olursa olsun bu yapıların tamamını yıkacağız.” ifadelerini kullandı.

“SELİMPAŞA’YI DAHA DA CANLANDIRACAĞIZ”

Selimpaşa’da son iki yılda yürütülen projeler hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Biz, hükümetimiz ve İBB ile hem ilçemize hem de Selimpaşa’ya birçok hizmette bulunduk. Hükümetimiz ile iş birliği yaparak, kötü şartlarda olan Şehit Emin İpşir Polis Merkezini yıkıp kısa bir zamanda yepyeni bir polis merkezini hizmete sunduk. Selimpaşa’daki belediyemize ait konaklardan bir tanesini YEDAM’a tahsis ettik. Burada psikologlarımız, sosyologlarımız nezaretince çocuklarımıza ve gençlerimize hem eğitim ve öğrenim veriliyor, hem de kötü alışkanlıklardan kurtulmaları adına çalışmalar yürütülüyor. Mahalle evimizin, Epivates Tarih ve Tanıtma Derneğimizin içinde bulunduğu Silivri Belediyesine ait üç konağımızı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımıza tahsis ettik. Burada, Silivri’de yaşayan dezavantajlı grupların hizmet aldığı bir merkez inşa edeceğiz. Spor Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Mehmet Karasu Tesislerimizin iyileştirme çalışmalarına çok yakın zamanda başlayacağız. Selimpaşa’daki en kıymetli arazilerimizden birini kreş yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) tahsis ettik ve burada yapılan kreş şu anda çocuklarımıza hizmet ediyor. Geçtiğimiz yıl Yoğurthane bölgesindeki yollarımıza 13 bin ton asfalt serdik. İnşallah önümüzdeki yıl Yoğurthane’de asfaltsız sokağımız kalmayacak. Yol çalışmalarımız için ise İSKİ’yi bekliyoruz. İnşallah İSKİ çalışmalarını bitirdiğinde Selimpaşa’da bordürü, kaldırımı, asfaltı, aydınlatılması yapılmamış tek bir sokak bırakmayacağız. Yine Yoğurthane bölgesinde yedi gün açık olan köylülerimizin ürünlerini sattığı bir köylü pazarı kurduk. Kapalı Pazar Yeri sözümüzü de en kısa zamanda yerine getireceğiz. Selimpaşa’nın kanayan yarası olan Kadir Has Üniversitesi ile iş birliği yaparak bölgeye bir teknopark kazandıracağız. Bir devlet üniversitesinin bölümünü buraya getirebilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Selimpaşa’daki çiftçiye tohumluk yerli, milli, sertifikalı arpa tohumunu hibe ettik. Saman dağıttık. 500 dönüm belediye arazimizi ücretsiz olarak çiftçilerimizle paylaştık. Selimpaşa İstanbul’un en müstesna, en güzide bölgelerinden biri. Sokaklarına çıkıp gezdiğiniz zaman tarih, kültür, doğa hepsi bir bütün olarak sizi kucaklar. Ancak maalesef Selimpaşa’nın bu özellikleri yeterince farkına varılamamış. Biz Silivri Belediyesi olarak, Selimpaşa’nın tarihi dokusunu, kültürel mirasını koruyup, kollayıp tekrar canlandırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” diye konuştu.

“MANAVGAT’A BİR SOLUK, BİR NEFES OLMAYA GİDİYORUZ”

Manavgat’ta orman yangınlarının yaşandığı bölgeye SAK ekiplerinin gittiğini açıklayan Başkan Volkan Yılmaz, PKK elebaşı Murat Karayılan’ın tehditkâr söylemlerine ise şöyle yanıt verdi: “Pandemi döneminde yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle bugün festivalimizi eğlenceli bir şekilde gerçekleştirmeyi planlıyorduk fakat yurdumuzun dört bir yanında yaşanan orman yangınları nedeniyle konser ve eğlence programımızı ertelemek durumunda kaldık. Bir sulama tankeri, iki tane arama kurtarma aracı ve 13 kişilik arama kurtarma ekibi ile şu anda Silivri Belediyesinden mesai arkadaşlarım Manavgat yolunda. Silivri Belediyesi Arama Kurtarma Ekibimiz (SAK) Manavgat’a bir soluk, bir nefes olmaya gidiyor. İnşallah Cenab-ı Allah görevlerini tamamlayıp sağ salim aramıza dönmeyi nasip eder. Ormanlarımız, ciğerlerimiz cayır cayır yanarken, beş şehidimiz varken bugünlerde bir ve beraber olmaya ihtiyacımız var. Daha yangınlarla mücadele devam ederken acımasız şekilde eleştiri yaparsak hükümetimize ve Cumhurbaşkanımıza haksızlık etmiş oluruz. Yapılan eleştirilerin bizi birleştirmekten çok ayrıştığı da aşikâr. Bu nedenle yapılan eleştirileri doğru bulmuyorum. Bölücü terör örgütü PKK’nın şu anki sözde elebaşı Karayılan geçtiğimiz günlerde şunu söylüyor: ‘Silahlarımız tükenir, askerlerimiz azalırsa Bodrum’a iner yatlarınızı yakarız, Antalya’ya gelir seralarınızı yakarız, İstanbul’a gelir araçlarınızı, İzmir’e iner ormanlarınızı yakarız.’ Şimdi ben Selimpaşa’dan o sözleri söyleyen zata seslenmek istiyorum: Bizim ormanlarımızı, bizim ağaçlarımızı yaksanız da yeni fidanlar, yeni ormanlar yapacak kutsal vatanımız var. Kutsal vatanımızın toprakları susuz kalsa da, bu ağaçlar, bu ormanlar susuz kalsa da bizim onları sulayacak asil kanlarımız var.”

“SİLİVRİ HEPİMİZİN!”

Silivri’de yapılan geleneksel festivallere katılım göstermeyen siyasi parti temsilcilerini eleştiren Başkan Volkan Yılmaz, “İlçemizdeki bazı siyasi partilerin ilçe başkanları, meclis üyeleri ve yöneticileri belediyemizin vatandaşlarımızla yaptığı festivallere katılmamayı adet edindiler. Bu festivaller Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) ya da şahsımın toplantıları değil. Dolayısıyla bu festivallere katılmamak onlara bir şey kazandırmaz. Silivri hepimizin! Biz eğer, farklılıklarımızı sivriltip ortak paydalarımızı azaltırsak, kutuplaşırsak Silivri yaşanmaz bir hal alır. Ben bütün kollarımı sonuna kadar açmaya, herkesi ama herkesi kucaklamaya, etnik yapısı ne olursa olsun, memleketi, dini inancı, siyasi görüşü ne olursa olsun bütün Silivrili vatandaşlarımı kucaklamaya devam edeceğim.” dedi.

DOĞAL PAZAR VE SERGİ ALANLARI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

9.’su düzenlenen Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Festivali’nde sergi alanları ve doğal ürünler pazarı da kuruldu. Birbirinden lezzetli ürünlerin tezgâhlardaki yerini aldığı doğal pazar ve ilçede yetişen organik ürünlerin satıldığı stantlar katılımcıların yoğun ilgisini gördü. Silivri Belediyesi Kültür Merkezi ve Mahalle Evi kursiyerlerinin yaptığı el işi ürünlerin yer aldığı stantlar ise festivale ayrı bir renk kattı.

Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Festivali’ne; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, eşi Ezgi Yılmaz, MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, Belediye Meclis Üyeleri, Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, Silivri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuray Koçer, Silivri Şoförler Odası Başkanı Recep Akıncı, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Festivalin sonunda doğal Pazar ve sergi alanlarını ziyaret eden Başkan Yılmaz ve eşi Ezgi Yılmaz da tek tek gezdikleri tezgâhlardan ürünler satın aldı.